La reacción de Franco Colapinto al conocer a su doble en el Gran Premio de Brasil: "Llegó el día..."
El piloto argentino se cruzó con Emi Obern, el actor marplatense que se hizo viral por su parecido físico. El video que recorrió las redes sociales.
Franco Colapinto protagonizó un divertido momento durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En el paddock de Interlagos, el piloto de Alpine finalmente conoció a Emi Obern, el artista marplatense que se volvió popular en las redes sociales por su notable parecido físico con el corredor argentino.
El encuentro quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó. Cuando Obern se acercó para saludarlo, Colapinto lo miró fijamente y reaccionó con sorpresa al tenerlo frente a frente. La escena tuvo un detalle particular: el piloto llevaba unos alfajores en una de sus manos y tuvo que apartarlos para poder estrecharle la mano a su doble.
La emoción del imitador fue inmediata. "Me dio la mano. Ya está, ya está. Gracias", expresó después del breve intercambio. En la publicación que compartió en sus redes sociales, además, dejó un mensaje que reflejó lo que significó ese momento: "Después de 3 años llegó el día. ¡Gracias Franco Colapinto! Me cambiaste la vida".
El encuentro se convirtió rápidamente en uno de los momentos distendidos del fin de semana de Fórmula 1 en Brasil y generó comentarios entre los seguidores del piloto, que desde hace tiempo venían marcando el parecido entre ambos.
Quién es Emi Obern, el doble de Franco Colapinto
Emiliano Obern es un actor y cantante oriundo de Mar del Plata que ganó notoriedad por sus imitaciones de Franco Colapinto. A través de sus redes sociales, donde se presenta como "Colapa", recrea gestos, expresiones y situaciones vinculadas con el piloto argentino.
Su parecido físico con el integrante de Alpine comenzó a llamar la atención en 2024 y, desde entonces, consiguió ampliar su llegada al público con videos y apariciones en distintos programas de televisión y eventos.
Obern convirtió esa semejanza en un personaje propio, con el que logró captar la atención de los fanáticos de la Fórmula 1. Por eso, el saludo en Interlagos tuvo un significado especial: después de varios años de imitarlo y generar repercusión en las redes, finalmente pudo conocer en persona al protagonista de sus videos.
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