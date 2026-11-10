La reacción de Franco Colapinto al conocer a su doble en el Gran Premio de Brasil: "Llegó el día..."

Su parecido físico con el integrante de Alpine comenzó a llamar la atención en 2024 y, desde entonces, consiguió ampliar su llegada al público con videos y apariciones en distintos programas de televisión y eventos.

Obern convirtió esa semejanza en un personaje propio, con el que logró captar la atención de los fanáticos de la Fórmula 1. Por eso, el saludo en Interlagos tuvo un significado especial: después de varios años de imitarlo y generar repercusión en las redes, finalmente pudo conocer en persona al protagonista de sus videos.