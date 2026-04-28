La Fórmula 1 y Franco Colapinto vuelven a rugir: el cronograma completo del GP de Miami
Tras un parate obligado en abril, la máxima categoría regresa con actividad en Estados Unidos y un fin de semana que incluirá carrera sprint.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 retoma su ritmo este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Miami, luego de la suspensión de las fechas previstas en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La expectativa es alta, tanto por el regreso de la actividad que contará con la presencia de Franco Colapinto, como por el formato especial que incluirá una carrera sprint.
El campeonato llega con antecedentes recientes importantes. La última competencia disputada fue el Gran Premio de Japón, donde el joven Kimi Antonelli se quedó con la victoria. Por su parte, el argentino, representante de Alpine, finalizó en el puesto 16, tras haber sumado un punto en la carrera anterior en China.
El circuito de Miami, incorporado al calendario en 2022, se ha consolidado como una de las plazas más atractivas del calendario. Se trata de un trazado urbano ubicado en el predio del Hard Rock Stadium, con 19 curvas que combinan velocidad y técnica, lo que suele ofrecer carreras dinámicas y con múltiples alternativas.
La competencia principal tendrá un total de 57 vueltas, sobre un circuito de 5.412 kilómetros de extensión, lo que da una distancia total de 308.326 kilómetros. El récord de vuelta lo mantiene Max Verstappen, con un tiempo de 1:29.708 registrado en 2023.
Con el campeonato nuevamente en marcha, el GP de Miami aparece como una cita clave para empezar a marcar tendencias en la temporada. Equipos y pilotos buscarán recuperar ritmo tras la pausa, en un escenario que combina espectáculo, exigencia y visibilidad global.
Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres: 13:00 a 14:30
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:15
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - PRÓXIMAMENTE
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
Las Más Leídas
Dejá tu comentario