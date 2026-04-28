MinutoUno

La Fórmula 1 y Franco Colapinto vuelven a rugir: el cronograma completo del GP de Miami

Deportes

Tras un parate obligado en abril, la máxima categoría regresa con actividad en Estados Unidos y un fin de semana que incluirá carrera sprint.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 retoma su ritmo este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Miami, luego de la suspensión de las fechas previstas en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La expectativa es alta, tanto por el regreso de la actividad que contará con la presencia de Franco Colapinto, como por el formato especial que incluirá una carrera sprint.

El campeonato llega con antecedentes recientes importantes. La última competencia disputada fue el Gran Premio de Japón, donde el joven Kimi Antonelli se quedó con la victoria. Por su parte, el argentino, representante de Alpine, finalizó en el puesto 16, tras haber sumado un punto en la carrera anterior en China.

El circuito de Miami, incorporado al calendario en 2022, se ha consolidado como una de las plazas más atractivas del calendario. Se trata de un trazado urbano ubicado en el predio del Hard Rock Stadium, con 19 curvas que combinan velocidad y técnica, lo que suele ofrecer carreras dinámicas y con múltiples alternativas.

La competencia principal tendrá un total de 57 vueltas, sobre un circuito de 5.412 kilómetros de extensión, lo que da una distancia total de 308.326 kilómetros. El récord de vuelta lo mantiene Max Verstappen, con un tiempo de 1:29.708 registrado en 2023.

Con el campeonato nuevamente en marcha, el GP de Miami aparece como una cita clave para empezar a marcar tendencias en la temporada. Equipos y pilotos buscarán recuperar ritmo tras la pausa, en un escenario que combina espectáculo, exigencia y visibilidad global.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2048682814262911355&partner=&hide_thread=false

Para seguir a Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami

Viernes 1 de mayo

  • Prácticas libres: 13:00 a 14:30
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 2 de mayo

  • Carrera sprint: 13:00 a 14:00
  • Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

  • Carrera: 17:00
gran premio de miami

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026

  1. Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
  2. Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
  3. Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
  4. Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
  5. Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
  6. Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - PRÓXIMAMENTE
  7. Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo
  8. Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio
  9. Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio
  10. Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio
  11. Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
  12. Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
  13. Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
  14. Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
  15. Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
  16. Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
  17. Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
  18. Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
  19. Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
  20. Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
  21. Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
  22. Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  23. Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  24. Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas