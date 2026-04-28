Un bólido cruzó el cielo nocturno entre Buenos Aires y Uruguay: las mejores fotos y videos
El fenómeno fue registrado poco antes de las 23 tanto desde el Área Metropolitana de Buenos Aires como en algunos pagos de Uruguay. Qué es y cómo se reconoce.
Un bólido atravesó el cielo durante la noche del lunes al martes y con su luz unió las localidades entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Uruguay, para deleite de más de un insomne que aprovechó para grabar videos del momento exacto.
El fenómeno fue registrado a las 22.51 del lunes y en adelante, aunque un testigo distraído podría creer que se trata de un cometa, en realidad un bólido es un tipo de meteoro que se caracteriza por ser muy brillante y fácil de distinguir en el cielo nocturno, más aún que una estrella fugaz.
Los meteoritos, en cambio, son las rocas que ingresan a la atmósfera terrestre y logran impactar contra la superficie de la Tierra.
A simple vista el bólido parece una esfera de fuego, un objeto redondo muy brillante que se mueve por el cielo dejando una estela a su paso. Ese "rastro" de luz puede apreciarse hasta media hora después del fenómeno, lo que explica las fotos y videos tomados entre las 23 y las 23.30 del lunes.
La trayectoria del bólido en sí duró entre 5 y 40 segundos, pero en las imágenes de anoche se apreciaba sólo parcialmente la estela de luz verdosa que dejó a su paso a 40.000 kilómetros por hora, según el sitio Infobae.
Estas grandes esferas de fuego pueden tener tonalidades anaranjadas, amarillentas o azuladas, dependiendo de su composición del meteoro en sí y de la atmósfera que atraviesa: por ejemplo, la roca de anoche tenía una gran cantidad de magnesio y por eso era verdosa.
Otra particularidad del bólido es que su masa es más pesada que la de un meteoro o una estrella fugaz, y que se lo ve mejor porque pasa más cerca de la superficie terrestre: puede llegar a estar hasta 13 kilómetros de la tierra antes de desintegrarse por completo, y hace ruido al destruirse en la atmósfera.
En comparación, una estrella fugaz (que tiene un nombre engañoso, porque no es una estrella sino otro tipo de meteoro) pasa a 80 kilómetros de la superficie terrestre, como mínimo. También es más rápida (ahí su nombre le hace justicia) y en apenas dos segundos se terminó el show.
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