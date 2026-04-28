Un bólido cruzó el cielo nocturno entre Buenos Aires y Uruguay: las mejores fotos y videos

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La trayectoria del bólido en sí duró entre 5 y 40 segundos, pero en las imágenes de anoche se apreciaba sólo parcialmente la estela de luz verdosa que dejó a su paso a 40.000 kilómetros por hora, según el sitio Infobae.

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Estas grandes esferas de fuego pueden tener tonalidades anaranjadas, amarillentas o azuladas, dependiendo de su composición del meteoro en sí y de la atmósfera que atraviesa: por ejemplo, la roca de anoche tenía una gran cantidad de magnesio y por eso era verdosa.

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Otra particularidad del bólido es que su masa es más pesada que la de un meteoro o una estrella fugaz, y que se lo ve mejor porque pasa más cerca de la superficie terrestre: puede llegar a estar hasta 13 kilómetros de la tierra antes de desintegrarse por completo, y hace ruido al destruirse en la atmósfera.

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En comparación, una estrella fugaz (que tiene un nombre engañoso, porque no es una estrella sino otro tipo de meteoro) pasa a 80 kilómetros de la superficie terrestre, como mínimo. También es más rápida (ahí su nombre le hace justicia) y en apenas dos segundos se terminó el show.