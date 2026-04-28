El posteo de Flavio Briatore tras el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires
El asesor de Alpine publicó imágenes a bordo del monoplaza que reflejan la espectacular exhibición del piloto argentino ante una multitud en la ciudad.
El paso de Franco Colapinto por Buenos Aires dejó una huella imborrable, y ahora sumó un nuevo capítulo con la difusión de imágenes inéditas. Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de Alpine, compartió en sus redes sociales un video que captura desde adentro la intensidad del roadshow que el piloto protagonizó en las calles porteñas.
Las imágenes, tomadas con cámara on board, permiten apreciar de primera mano la destreza de Colapinto al volante. En el registro se lo ve ejecutando maniobras al límite, con trompos controlados y aceleraciones que desataron la ovación del público presente. La propuesta no solo fue un espectáculo deportivo, sino también una celebración del automovilismo en un país con fuerte tradición en la disciplina.
Uno de los momentos más destacados del video muestra al joven piloto celebrando con la bandera argentina, en medio de un clima festivo que reflejó el entusiasmo de los fanáticos. La convocatoria fue masiva: miles de personas se acercaron para presenciar el evento, generando una postal impactante que recorrió el mundo.
El propio Briatore acompañó la publicación con un mensaje elogioso que sintetiza la magnitud del evento y el impacto del piloto argentino: “Franco trajo la Fórmula Uno de vuelta a su nación natal, Argentina, con un espectáculo emocionante frente a una multitud estimada en 600.000. Bravo, Franco”.
La exhibición no solo sirvió para mostrar el talento del pilarense de 22 años, sino también para reforzar su vínculo con el público local. En un contexto donde el automovilismo argentino busca volver a tener protagonismo en la Fórmula 1, este tipo de eventos adquieren un valor simbólico importante.
Además, el respaldo de una figura como la del italiano, con amplia trayectoria en la máxima categoría, potencia la proyección internacional del piloto. La difusión de este material en redes sociales amplifica el alcance de su figura y lo posiciona como una de las grandes promesas del deporte motor. El roadshow en Buenos Aires dejó imágenes inolvidables, y este video aporta una perspectiva distinta, más cercana, que permite dimensionar la velocidad y precisión con la que Colapinto se desempeñó en un entorno urbano.
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