El posteo de Flavio Briatore tras el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

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La exhibición no solo sirvió para mostrar el talento del pilarense de 22 años, sino también para reforzar su vínculo con el público local. En un contexto donde el automovilismo argentino busca volver a tener protagonismo en la Fórmula 1, este tipo de eventos adquieren un valor simbólico importante.

Además, el respaldo de una figura como la del italiano, con amplia trayectoria en la máxima categoría, potencia la proyección internacional del piloto. La difusión de este material en redes sociales amplifica el alcance de su figura y lo posiciona como una de las grandes promesas del deporte motor. El roadshow en Buenos Aires dejó imágenes inolvidables, y este video aporta una perspectiva distinta, más cercana, que permite dimensionar la velocidad y precisión con la que Colapinto se desempeñó en un entorno urbano.

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