"De los mejores días de mi vida": el mensaje de Franco Colapinto tras el histórico Road Show en Buenos Aires
El piloto argentino de Fórmula 1 agradeció a sus seguidores con un emotivo posteo en Instagram que acompaño con imágenes.
El barrio porteño de Palermo fue testigo de una jornada que quedará grabada en la memoria del automovilismo nacional. Franco Colapinto protagonizó una exhibición histórica al mando del Lotus E20 (con los colores de Alpine) y de la legendaria "Flecha de Plata" que perteneció al quíntuple campeón mundial, Juan Manuel Fangio.
Tras el cierre del evento, el joven piloto volcó su emoción en las redes sociales para agradecer el apoyo masivo. "De los mejores días de mi vida", confesó en su cuenta de Instagram, todavía conmovido por la respuesta del público.
Colapinto destacó que el éxito de la convocatoria fue mérito compartido con los fanáticos que colmaron las calles. "Esta fiesta es de todos ustedes. Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial", expresó el pilarense, quien ya se prepara para su próximo desafío: el Gran Premio de Miami que se disputará el próximo fin de semana.
Se trató de una jornada histórica para el deporte motor nacional, ya que tras catorce años de espera, un auto de Fórmula 1 volvió a transitar las calles porteñas.
Qué dejó el histórico Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires
La jornada, que tuvo a Mercado Libre como main sponsor, no solo se destacó por la potencia de los motores, sino también por su costado humano:
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Convocatoria récord: Se estima que cerca de 600 mil personas se acercaron a Palermo para ver al piloto en acción.
Entorno familiar: Franco estuvo acompañado por sus amigos y toda su familia.
El momento de la tarde: Uno de los puntos más altos de la previa fue el emotivo encuentro entre el piloto y su abuela, quien lo acompañó antes de que se subiera al monoplaza para acelerar frente a la multitud.
La exhibición sirvió como el impulso final para Colapinto antes de retomar la actividad oficial en la Fórmula 1, reafirmando el vínculo inquebrantable que ha construido con el público argentino.
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