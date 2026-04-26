"De los mejores días de mi vida": el mensaje de Franco Colapinto tras el histórico Road Show en Buenos Aires

Colapinto destacó que el éxito de la convocatoria fue mérito compartido con los fanáticos que colmaron las calles. "Esta fiesta es de todos ustedes. Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial", expresó el pilarense, quien ya se prepara para su próximo desafío: el Gran Premio de Miami que se disputará el próximo fin de semana.