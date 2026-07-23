Franco Colapinto habló sobre su continuidad en Alpine: "Ustedes saben más que nosotros"
En la previa del Gran Premio de Hungría, el argentino evitó hacer especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 y aseguró que su única prioridad es seguir rindiendo en pista.
La previa del Gran Premio de Hungría volvió a colocar a Franco Colapinto en el centro de las consultas, aunque esta vez no por su rendimiento en la pista, sino por la incertidumbre que rodea su continuidad en Alpine para la temporada 2027. A pocos días del receso de verano de la Fórmula 1, el mercado de pilotos comienza a tomar protagonismo y el argentino aparece como uno de los nombres más mencionados en las distintas especulaciones.
El piloto de Pilar atraviesa un año que consolidó su crecimiento dentro de la máxima categoría. Después de diez Grandes Premios disputados, logró sumar puntos en seis oportunidades y se convirtió en una de las piezas más destacadas de la escudería con sede en Enstone, rendimiento que alimentó las versiones sobre una posible renovación para la próxima temporada.
Sin embargo, por el momento la escudería francesa todavía no confirmó quiénes ocuparán sus butacas en 2027. Esa falta de definiciones provocó que en las últimas semanas surgieran numerosos rumores vinculando al pilarense de 22 años con distintos escenarios dentro del equipo francés.
La respuesta de Franco Colapinto a los rumores sobre su continuidad en Alpine
Consultado durante la conferencia de prensa oficial en Hungaroring acerca de cuándo espera conocer una resolución sobre su futuro, el argentino dejó en claro que no tiene novedades y que intenta mantenerse al margen de las especulaciones. "No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea", respondió con sinceridad.
Lejos de mostrarse preocupado por la situación contractual, Colapinto explicó que toda su atención está puesta en seguir ayudando al equipo durante el resto del campeonato. "Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo", señaló.
En ese contexto también dejó una frase cargada de ironía dirigida a los medios de comunicación, que desde hace semanas publican distintas versiones sobre el mercado de pilotos. "Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben", comentó entre sonrisas.
Mientras las versiones continúan multiplicándose, Alpine atraviesa un momento importante dentro de la temporada. El equipo pelea por mantenerse en los primeros puestos de la zona media del Campeonato de Constructores, aunque en las últimas competencias perdió terreno frente a rivales directos como Racing Bulls y Audi.
¿Qué dijo del rendimiento del A526 y el momento que está atravesando?
El propio Colapinto reconoció que parte de esa diferencia se explica por el desarrollo técnico que mostraron sus competidores durante los últimos meses. "Creo que Racing Bulls trajo más mejoras que nosotros y ha estado desarrollando de una mejor manera. Nosotros también trajimos cosas que pensábamos que iban a representar un gran paso y, desafortunadamente, no fue tan grande como esperábamos", explicó.
Según detalló el piloto argentino, Alpine ya trabaja en un paquete importante de actualizaciones que recién será incorporado después del receso europeo, cuando el campeonato se reanude en el circuito de Zandvoort. "Equipos como Racing Bulls y Audi trajeron muchas cosas durante el año y mejoraron mucho el coche. Tenemos algunas novedades por llegar, pero desafortunadamente no será este fin de semana", adelantó.
Por último, Colapinto admitió que la evolución del monoplaza no alcanzó para mantener la ventaja que Alpine había mostrado durante la primera parte de la temporada. "Sí mejoramos ligeramente el coche, pero creo que fuimos algo superados en desarrollo y ya no estamos en la misma posición en la que estábamos en Miami, Canadá y Mónaco en comparación con ellos. Así que estamos trabajando para hacerlo mejor", concluyó.
Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 08.30
- Práctica libre 2: 12.00
Sábado 25 de julio
- Práctica Libre 3: 07.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 26 de julio
- Carrera a 70 vueltas: 10.00
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