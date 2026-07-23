Franco Colapinto habló sobre su continuidad en Alpine: "Ustedes saben más que nosotros"

En ese contexto también dejó una frase cargada de ironía dirigida a los medios de comunicación, que desde hace semanas publican distintas versiones sobre el mercado de pilotos. "Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben", comentó entre sonrisas.

Mientras las versiones continúan multiplicándose, Alpine atraviesa un momento importante dentro de la temporada. El equipo pelea por mantenerse en los primeros puestos de la zona media del Campeonato de Constructores, aunque en las últimas competencias perdió terreno frente a rivales directos como Racing Bulls y Audi.

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El propio Colapinto reconoció que parte de esa diferencia se explica por el desarrollo técnico que mostraron sus competidores durante los últimos meses. "Creo que Racing Bulls trajo más mejoras que nosotros y ha estado desarrollando de una mejor manera. Nosotros también trajimos cosas que pensábamos que iban a representar un gran paso y, desafortunadamente, no fue tan grande como esperábamos", explicó.

Según detalló el piloto argentino, Alpine ya trabaja en un paquete importante de actualizaciones que recién será incorporado después del receso europeo, cuando el campeonato se reanude en el circuito de Zandvoort. "Equipos como Racing Bulls y Audi trajeron muchas cosas durante el año y mejoraron mucho el coche. Tenemos algunas novedades por llegar, pero desafortunadamente no será este fin de semana", adelantó.

Por último, Colapinto admitió que la evolución del monoplaza no alcanzó para mantener la ventaja que Alpine había mostrado durante la primera parte de la temporada. "Sí mejoramos ligeramente el coche, pero creo que fuimos algo superados en desarrollo y ya no estamos en la misma posición en la que estábamos en Miami, Canadá y Mónaco en comparación con ellos. Así que estamos trabajando para hacerlo mejor", concluyó.

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La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminará el domingo con la carrera principal.

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio