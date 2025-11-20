Pablo Toviggino salió a cruzar a Estudiantes y arde el fútbol argentino: "Pecho frío"
En medio de la polémica por el título a Rosario Central, y las versiones cruzadas sobre la votación al respecto, el tesorero de la AFA destrozó a Juan Sebastián Verón.
La inédita consagración de Rosario Central como campeón anual 2025 sigue generando repercusiones y mucha polémica, y entre quejas, apareció Estudiantes para desestimar que la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) haya sido votada en reunión de Comité Ejecutivo, algo que enseguida desmintió el tesorero, Pablo Toviggino, para seguir sumando controversias.
El "Pincha", cuyo presidente Juan Sebastián Verón es uno de los principales opositores a la dirección de la AFA y de Chiqui Tapia, salió al cruce con un escueto pero duro comunicado, desestimando la información que sugería que la decisión fue avalada por los dirigentes de todos los clubes.
"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", indicó el "León" en sus redes sociales.
Si embargo, en este tenso cruce de versiones, el tesorero de la AFA, siempre picante en las redes sociales, tampoco se quedó callado y cruzó al club platense, principalmente a Verón, asegurando que el vicepresidente de Estudiantes sí estuvo involucrado en la decisión oficial.
"Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin", sentenció Toviggino.
Al respecto, el periodista Nacho Genovart apoyó la versión del dirigente de la AFA, y compartió una presunta foto del directivo del "Pincha" en la reunión de Comité. "Pascual Caiella, tu vicepresidente, fue uno de los que votó a favor de entregarle la copa a Central. A él reclamale. Él si avala porque tiene voz y voto en el Comité (cuando tiene ganas de ir). Dejá un rato twitter y volvé a actuar. Aburrís. Bueno, en tu ámbito también", señaló en respuesta al actor e hincha de Estudiantes, Federico D'Elía.
