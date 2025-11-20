Pablo Toviggino salió a cruzar a Estudiantes y arde el fútbol argentino: "Pecho frío"

Al respecto, el periodista Nacho Genovart apoyó la versión del dirigente de la AFA, y compartió una presunta foto del directivo del "Pincha" en la reunión de Comité. "Pascual Caiella, tu vicepresidente, fue uno de los que votó a favor de entregarle la copa a Central. A él reclamale. Él si avala porque tiene voz y voto en el Comité (cuando tiene ganas de ir). Dejá un rato twitter y volvé a actuar. Aburrís. Bueno, en tu ámbito también", señaló en respuesta al actor e hincha de Estudiantes, Federico D'Elía.

vicepresidente estudiantes