Unión vs. Gimnasia, por los octavos del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Tatengue y el Lobo se enfrentan en Santa Fe con realidades distintas, pero con la misma ambición de seguir avanzando en el Clausura
El encuentro de este lunes por la noche entre Unión y Gimnasia promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El cruce tendrá lugar en el Estadio 15 de Abril desde las 22, con un local que viene demostrando solidez a lo largo del campeonato y con un visitante que llega revitalizado después de asegurarse su clasificación en la última jornada.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón sostuvo durante toda la primera fase un rendimiento parejo que lo llevó a terminar segundo en la zona A con 25 unidades, apenas un escalón por debajo de Boca. Su buen andar se reflejó especialmente en la regularidad y en la tranquilidad con la que encaró los encuentros recientes: acumula cuatro partidos sin derrotas, un dato que refuerza la confianza del plantel para afrontar esta instancia decisiva.
El empate sin goles en su excursión a Alberdi dejó buenas sensaciones y confirmó que el funcionamiento ha encontrado una madurez notable. Tras aquel partido, el propio entrenador lo sintetizó al señalar que “El objetivo inmediato es superar el mano a mano. Llegamos bien, tranquilos, maduros y con equilibrio. Cuando el equipo está sano mentalmente, todo fluye. Este modo Unión le gusta a la gente: es un equipo que da todo".
Del lado de Gimnasia la realidad también invita al optimismo. Aunque su clasificación dependió de una combinación de resultados, el cierre con una contundente victoria 3-0 frente a Platense le permitió meterse séptimo en la zona B con 22 puntos. En las últimas fechas logró hilvanar cuatro triunfos en seis partidos y recuperó una dinámica ofensiva que había mostrado altibajos durante el torneo.
El plantel viaja a Santa Fe con la ilusión de dar el golpe y continuar con un envión que aparece en su mejor momento. Durante la semana, el colombiano Alejandro Piedrahita trabajó con normalidad y podría sumarse a la lista de convocados, lo que amplía las variantes ofensivas que evalúa Fernando Zaniratto para este compromiso decisivo. La expectativa se alza en torno a cómo intentará el Lobo disputar la posesión, incomodar a Unión y sostener la intensidad en un escenario que suele ser adverso para muchos rivales.
Unión vs. Gimnasia: probables formaciones
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
- Gimnasia: Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Unión vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 22.00.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Ariel Penel.
- TV: ESPN Premium.
