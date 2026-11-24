Fútbol sueco: erró un penal y sus propios hinchas lo festejaron para frenar al clásico rival
Kristian Stromland Lien, de Djurgården, tiró afuera un penal ante Sirius y la hinchada lo celebró: la derrota le complicaba el título a Hammarby, su clásico.
El cierre de la Allsvenskan, la Primera División del fútbol sueco, dejó una escena insólita. En el partido entre Sirius y Djurgården, el delantero visitante Kristian Stromland Lien erró un penal y la hinchada de su propio equipo lo festejó como un gol. El video no pasó para nada desapercibido y rápidamente se viralizó en redes.
La explicación está únicamente en la tabla de posiciones del campeonato. Sirius pelea el torneo con Hammarby, el clásico rival de Djurgården. Si este equipo perdía puntos, Hammarby quedaba más cerca del título. Por eso, para los hinchas visitantes, lo mejor era que su club no le sacara puntos al local.
La jugada se dio a los 11 minutos del primer tiempo, en el Studenternas IP, la cancha de Sirius. Stromland Lien remató desviado y la tribuna visitante, lejos de lamentarse, celebró. Al final, Sirius ganó 1-0 y siguió en carrera por el título, que era justamente lo que buscaba la gente de Djurgården.
Fútbol sueco: erró un penal y sus propios hinchas lo festejaron para frenar al clásico rival
IMPORTANTE: Franco Colapinto, en la casa de Belasteguín: la anécdota de la cama que hizo reír al ex número uno del pádel
Cómo está la pelea por el título en la Allsvenskan
A falta de una fecha, la definición quedó así:
- Hammarby: 61 puntos, diferencia de gol +39.
- Sirius: 61 puntos, diferencia de gol +24.
Los dos están igualados en puntos, pero Hammarby tiene 15 goles más de diferencia. Eso lo deja como gran candidato: a Sirius no le alcanza con ganar en la última fecha si Hammarby también gana. Mientras tanto, la hinchada de Djurgården sigue esperando un tropiezo del rival en la última jornada del fútbol sueco para poder cerrar el año de una manera mucho más tranquilada de la que se viene dando.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario