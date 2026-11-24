Hammarby: 61 puntos, diferencia de gol +39 .

61 puntos, diferencia de gol . Sirius: 61 puntos, diferencia de gol +24.

Los dos están igualados en puntos, pero Hammarby tiene 15 goles más de diferencia. Eso lo deja como gran candidato: a Sirius no le alcanza con ganar en la última fecha si Hammarby también gana. Mientras tanto, la hinchada de Djurgården sigue esperando un tropiezo del rival en la última jornada del fútbol sueco para poder cerrar el año de una manera mucho más tranquilada de la que se viene dando.