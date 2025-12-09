La frase de Miguel Merentiel que trae calma en Boca luego de los rumores de su salida
El delantero uruguayo cerró el 2025 en un gran nivel pero distintas versiones lo alejaban del Xeneize para la próxima temporada: todos los detalles.
Boca cerró el 2025 envuelto en incertidumbre luego de la eliminación agónica ante Racing en semifinales del Torneo Clausura 2025. Con el inicio del rearmado del plantel, uno de los rumores más fuertes apuntó a la continuidad de Miguel Merentiel, figura y subcapitán del equipo que viene demostrando un gran nivel en los últimos años.
Tras la derrota con la Academia, distintos medios aseguraron que el delantero uruguayo podría buscar nuevos desafíos a partir de enero. Sin embargo, según trascendió en las últimas horas, la realidad es totalmente distinta: el delantero uruguayo no tiene intención de irse y desde el club nadie le comunicó que evalúen una salida.
En la actual estructura de Boca no hay jugadores intransferibles, pero cualquier partida dependerá de una oferta concreta que llegue a las oficinas de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado. Por ahora, eso no ocurrió. Además, el propio Merentiel dejó hace un mes una declaración que hoy toma mayor relevancia. Luego del triunfo en el Superclásico ante River, el exfutbolista de Palmeiras fue contundente en rueda de prensa: “Estoy muy feliz acá, siempre se lo transmito a todo el mundo. Mi deseo es quedarme acá", expresó el futbolista que viene siendo uno de los preferidos de los hinchas por todo el nivel demostrado en las últimas competencias.
Con esa frase que sorprendió a todos, el goleador del año en Boca aporta tranquilidad en medio del clima agitado del final de temporada. Y, salvo una propuesta imposible de rechazar, todo indica que seguirá vistiendo la azul y oro en 2026 y será uno de los grandes pilares del equipo de Claudio Úbeda que jugará la próxima Copa Libertadores con la misión de llegar lo más lejos posible.
