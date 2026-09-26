La fría respuesta de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras el accidente en el GP de Azerbaiyán
El francés no ocultó su bronca por el error del argentino y fue contundente cuando le preguntaron por las disculpas de su compañero.
La carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán terminó de la peor manera cuando, a falta de pocas vueltas, protagonizó un accidente que también dejó fuera de competencia a su compañero Pierre Gasly y al británico Lando Norris. El argentino reconoció inmediatamente su responsabilidad y pidió disculpas, aunque la reacción del francés estuvo marcada por la bronca.
Gasly se encontraba en la séptima posición cuando se produjo el incidente y tenía una importante posibilidad de llevarse puntos para Alpine. Por eso, apenas ocurrió el choque, no pudo ocultar su frustración: “Dios mio. No lo puedo creer. Tantos puntos que se acaban de ir”, expresó por radio.
Colapinto, por su parte, intentó continuar después del impacto, pero finalmente también tuvo que abandonar. En medio de la situación, el argentino asumió el error y se mostró visiblemente afectado por las consecuencias que había provocado.
“Perdón a todo el equipo y a Pierre (Gasly). Estoy realmente apenado por eso”, expresó Colapinto durante la transmisión. Más tarde, explicó qué había ocurrido desde su perspectiva y reconoció la gravedad de la maniobra: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los autos… Un día complicado”.
La respuesta de Gasly que dejó en evidencia su bronca
Después del abandono, el piloto francés fue consultado por la prensa sobre el pedido de disculpas de su compañero. Su respuesta fue breve, seca y sin intención de esconder el malestar que todavía tenía por lo sucedido.
“sí, sí, vino a disculparse”, respondió Gasly mientras mantenía la cabeza gacha. Las pocas palabras del piloto de Alpine contrastaron con la magnitud de la oportunidad que había perdido, ya que se encontraba en una posición que le permitía aspirar a terminar entre los primeros puestos.
El accidente también involucró a Lando Norris, quien tampoco pudo completar la competencia. El británico fue consultado sobre lo sucedido y dejó una fuerte postura sobre la sanción que debería recibir el responsable del incidente.
“Todavía no ví quién causó el accidente, pero quien haya sido va a tener que ser penalizado para mí con la prohibición de no correr una carrera”, sostuvo Norris.
La FIA finalmente determinó una sanción para Colapinto. El argentino recibió 10 segundos de penalización, pero como no pudo cumplirlos debido a su abandono, la consecuencia se trasladó a la siguiente competencia: deberá perder cinco posiciones en la grilla de largada del Gran Premio de Malasia.
Así, el fin de semana que había comenzado con expectativas para Alpine terminó con sus dos pilotos fuera de carrera y con Colapinto obligado a asumir las consecuencias de un error que él mismo calificó como “grande y grave”.
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