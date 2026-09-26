La fría respuesta de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras el accidente en el GP de Azerbaiyán

“sí, sí, vino a disculparse”, respondió Gasly mientras mantenía la cabeza gacha. Las pocas palabras del piloto de Alpine contrastaron con la magnitud de la oportunidad que había perdido, ya que se encontraba en una posición que le permitía aspirar a terminar entre los primeros puestos.

Invadido por la bronca, así reaccionó Pierre Gasly cuando fue consultado por el choque con Franco Colapinto.



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El accidente también involucró a Lando Norris, quien tampoco pudo completar la competencia. El británico fue consultado sobre lo sucedido y dejó una fuerte postura sobre la sanción que debería recibir el responsable del incidente.

“Todavía no ví quién causó el accidente, pero quien haya sido va a tener que ser penalizado para mí con la prohibición de no correr una carrera”, sostuvo Norris.

La FIA finalmente determinó una sanción para Colapinto. El argentino recibió 10 segundos de penalización, pero como no pudo cumplirlos debido a su abandono, la consecuencia se trasladó a la siguiente competencia: deberá perder cinco posiciones en la grilla de largada del Gran Premio de Malasia.

Así, el fin de semana que había comenzado con expectativas para Alpine terminó con sus dos pilotos fuera de carrera y con Colapinto obligado a asumir las consecuencias de un error que él mismo calificó como “grande y grave”.