Colapinto tuvo una segunda práctica complicada y terminó 16° en el inicio del GP de Austria
El piloto argentino había dejado buenas sensaciones al ubicarse entre los diez mejores en la primera sesión, pero no logró repetir ese rendimiento en la FP2.
Franco Colapinto completó una jornada con sensaciones encontradas en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Después de destacarse durante la primera práctica libre al finalizar en el octavo puesto y superar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, no consiguió mantener ese nivel en la segunda sesión desarrollada en el Red Bull Ring.
En un entrenamiento con distintas estrategias de neumáticos, varios inconvenientes en pista y constantes cambios en la tabla de tiempos, el piloto argentino concluyó en la 16ª posición, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli volvió a quedarse con el registro más rápido del día.
La actividad comenzó con el argentino utilizando neumáticos duros, una elección distinta a la de Gasly, que inició el trabajo con el compuesto medio. Durante los primeros minutos, Colapinto buscó acumular kilómetros para conocer el comportamiento del Alpine con esa configuración, aunque rápidamente quedó claro que la prioridad del equipo era trabajar sobre el ritmo de carrera.
En paralelo, otros pilotos comenzaron a marcar referencias con neumáticos más veloces, mientras la sesión también estuvo condicionada por algunos problemas mecánicos que afectaron a distintas escuderías. Con el correr de los minutos, los equipos comenzaron a montar neumáticos blandos para simular condiciones de clasificación.
Franco también salió con ese compuesto e intentó mejorar su registro, aunque nunca consiguió completar una vuelta completamente limpia. El argentino debió corregir el comportamiento del Alpine en distintos sectores del circuito y llegó incluso a realizar una pequeña excursión fuera de la pista tras la curva seis, donde pisó la leca con las ruedas derechas antes de regresar a boxes para efectuar algunos ajustes en el alerón delantero.
Finalmente logró mejorar parcialmente su tiempo hasta registrar 1:08.831, suficiente para escalar una posición pero insuficiente para acercarse a la zona de puntos. Con las dos prácticas ya completadas, Alpine contará con una valiosa cantidad de información para trabajar de cara a la clasificación. Franco buscará recuperar el rendimiento mostrado durante la primera tanda y mejorar el equilibrio de su monoplaza para pelear por un lugar más competitivo en la grilla.
Antonelli confirmó el gran momento que atraviesa con Mercedes: luego de liderar la primera práctica libre, el joven italiano volvió a dominar la segunda sesión con un tiempo de 1:07.014, aventajando por 0.237 segundos a Oscar Piastri, mientras que Lando Norris completó los tres primeros lugares. Gasly terminó undécimo y volvió a ubicarse por delante de su compañero de equipo, aunque la diferencia entre ambos fue inferior al medio segundo.
El incidente de Checo Pérez con el Cadillac que marcó la FP2
Uno de los primeros incidentes importantes tuvo como protagonista a Sergio "Checo" Pérez. El piloto de Cadillac sufrió una falla en el piso de su monoplaza y quedó detenido en la curva seis, situación que obligó a los comisarios a neutralizar momentáneamente la actividad mediante un Virtual Safety Car.
Poco antes también se habían registrado inconvenientes para Alex Albon, quien reportó pérdida de potencia en su Williams, mientras que Max Verstappen expresó por radio su incomodidad con la posición de manejo de su Red Bull y solicitó modificaciones en la butaca. Más adelante, Lando Norris protagonizó un trompo en la curva tres, aunque pudo regresar a la pista sin sufrir daños.
Corre Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Austria
Viernes 26 de junio
- Práctica libre 1: 8:30
- Práctica libre 2: 12:00
Sábado 27 de junio
- Práctica libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 28 de junio
- Carrera: 10:00
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