Colapinto tuvo una segunda práctica complicada y terminó 16° en el inicio del GP de Austria

Franco también salió con ese compuesto e intentó mejorar su registro, aunque nunca consiguió completar una vuelta completamente limpia. El argentino debió corregir el comportamiento del Alpine en distintos sectores del circuito y llegó incluso a realizar una pequeña excursión fuera de la pista tras la curva seis, donde pisó la leca con las ruedas derechas antes de regresar a boxes para efectuar algunos ajustes en el alerón delantero.

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Finalmente logró mejorar parcialmente su tiempo hasta registrar 1:08.831, suficiente para escalar una posición pero insuficiente para acercarse a la zona de puntos. Con las dos prácticas ya completadas, Alpine contará con una valiosa cantidad de información para trabajar de cara a la clasificación. Franco buscará recuperar el rendimiento mostrado durante la primera tanda y mejorar el equilibrio de su monoplaza para pelear por un lugar más competitivo en la grilla.

Antonelli confirmó el gran momento que atraviesa con Mercedes: luego de liderar la primera práctica libre, el joven italiano volvió a dominar la segunda sesión con un tiempo de 1:07.014, aventajando por 0.237 segundos a Oscar Piastri, mientras que Lando Norris completó los tres primeros lugares. Gasly terminó undécimo y volvió a ubicarse por delante de su compañero de equipo, aunque la diferencia entre ambos fue inferior al medio segundo.

colapinto austria p1

El incidente de Checo Pérez con el Cadillac que marcó la FP2

Uno de los primeros incidentes importantes tuvo como protagonista a Sergio "Checo" Pérez. El piloto de Cadillac sufrió una falla en el piso de su monoplaza y quedó detenido en la curva seis, situación que obligó a los comisarios a neutralizar momentáneamente la actividad mediante un Virtual Safety Car.

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Sergio Perez has come to a stop on track in FP2 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/DZmCMhjQ3C — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Poco antes también se habían registrado inconvenientes para Alex Albon, quien reportó pérdida de potencia en su Williams, mientras que Max Verstappen expresó por radio su incomodidad con la posición de manejo de su Red Bull y solicitó modificaciones en la butaca. Más adelante, Lando Norris protagonizó un trompo en la curva tres, aunque pudo regresar a la pista sin sufrir daños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2070528922618417533&partner=&hide_thread=false A spin for Lando Norris at Turn 3!



The McLaren driver soon rejoins the track and continues #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/QUndGNWQTY — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Corre Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Austria

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00