Franco Colapinto hizo una dura autocrítica tras el primer día del GP de Austria: "Frustrante"

Las complicaciones aparecieron desde las primeras vueltas y se mantuvieron a lo largo de las sesiones, lo que impidió que el argentino pudiera completar el programa previsto en condiciones ideales. Pese al escenario adverso, Colapinto destacó el trabajo realizado por los ingenieros y mecánicos para buscar soluciones de cara a la clasificación y la carrera, dos instancias en las que espera mostrar una mejor versión.

El piloto argentino remarcó que todavía queda margen para mejorar y confió en que los cambios que se implementen durante la noche puedan darle un mejor rendimiento al auto. La jornada dejó sensaciones encontradas para el bonaerense, que llegaba a Austria con expectativas de conseguir un fin de semana competitivo. Sin embargo, el rendimiento exhibido durante las primeras prácticas lo obligó a realizar una inusual autocrítica.

A pesar de la frustración, el argentino se mostró enfocado en revertir la situación y dejó en claro que el objetivo será aprovechar cada sesión restante para recuperar terreno y acercarse al nivel esperado.