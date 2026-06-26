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Franco Colapinto hizo una dura autocrítica tras el primer día del GP de Austria: "Frustrante"

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Franco Colapinto analizó su rendimiento luego de las primeras prácticas en Spielberg y reconoció que no logró encontrar el funcionamiento esperado del auto.

Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

Franco Colapinto no ocultó su desazón tras completar la primera jornada de actividad del Gran Premio de Austria y realizó una fuerte autocrítica sobre el rendimiento mostrado en las prácticas libres. El piloto argentino reconoció que no logró sentirse cómodo con el comportamiento del monoplaza y admitió que el balance del día estuvo lejos de las expectativas que tenía antes de salir a pista en el circuito de Spielberg. "Fue bastante frustrante".

Con esa contundente frase, Colapinto resumió las sensaciones que le dejó una jornada compleja, marcada por las dificultades para encontrar ritmo y por la imposibilidad de acercarse a los tiempos que buscaba junto a su equipo.

El joven corredor explicó que el auto presentó inconvenientes de comportamiento en distintos sectores del trazado, una situación que complicó la puesta a punto y obligó a trabajar intensamente en los boxes para intentar corregir los problemas. "No encontramos el balance del auto y nos costó bastante durante todo el día".

colapinto

Las complicaciones aparecieron desde las primeras vueltas y se mantuvieron a lo largo de las sesiones, lo que impidió que el argentino pudiera completar el programa previsto en condiciones ideales. Pese al escenario adverso, Colapinto destacó el trabajo realizado por los ingenieros y mecánicos para buscar soluciones de cara a la clasificación y la carrera, dos instancias en las que espera mostrar una mejor versión.

El piloto argentino remarcó que todavía queda margen para mejorar y confió en que los cambios que se implementen durante la noche puedan darle un mejor rendimiento al auto. La jornada dejó sensaciones encontradas para el bonaerense, que llegaba a Austria con expectativas de conseguir un fin de semana competitivo. Sin embargo, el rendimiento exhibido durante las primeras prácticas lo obligó a realizar una inusual autocrítica.

A pesar de la frustración, el argentino se mostró enfocado en revertir la situación y dejó en claro que el objetivo será aprovechar cada sesión restante para recuperar terreno y acercarse al nivel esperado.

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