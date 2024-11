La frustrada revelación de Santiago Sosa sobre River antes de llegar a jugar en Racing

“En diciembre tenía muchas ganas de volver a River, moría por hacerlo, pero me dijeron que no estaban interesados. Algunos ni siquiera me atendieron el teléfono”, admitió Sosa en diálogo con Radio La Red. Estas palabras dejaron en claro su afecto por el Millonario, aunque también evidenciaron el dolor de no haber recibido la oportunidad que anhelaba.