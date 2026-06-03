Cómo está Lionel Messi de su lesión: la novedad de la tercera práctica de la Selección Argentina en Kansas
A días del debut en el Mundial 2026, el capitán es uno de los futbolistas que continúa "tocado" y trabajando de forma diferenciada.
En las instalaciones del búnker de entrenamiento de la Selección Argentina, Lionel Messi, uno de los futbolistas que llegó a Estados Unidos con molestias físicas, continúa trabajando de forma meticulosa para llegar en óptimas condiciones al debut en el Mundial 2026.
En el marco de la práctica de este miércoles, el capitán argentino fue el último en salir del complejo indoor hacia las canchas abiertas, enfocado en una rutina de ejercicios diseñada exclusivamente para su puesta a punto física.
Lejos de realizar movimientos livianos o a medias tintas, el astro argentino afrontó una jornada de alta exigencia técnica. Durante la primera parte de la práctica, Messi exigentes pasadas de velocidad en línea recta, ejercicios de coordinación con conitos y exigentes cambios de ritmo y dirección, según informó el diario Olé.
Lionel Messi tuvo contacto con la pelota y evolución favorable
El entrenamiento también incluyó el contacto con el balón oficial del certamen mundialista. En este marco, de acuerdo con enviados especiales, el "10" combinó piques cortos y traslados con y sin la redonda, sin llegar a una exigencia extrema que pusiera en riesgo su físico.
Asimismo, la "Pulga" utilizó un tablón de pared para ensayar pases de rebote y salidas veloces hacia el perfil opuesto, concluyendo la jornada con un bloque de reacondicionamiento aeróbico.
Las imágenes del entrenamiento arrojaron un semblante sumamente positivo y trajeron tranquilidad al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Messi ya acumula diez días de rehabilitación desde que sufrió una inflamación en el isquiotibial izquierdo durante la goleada 6-4 del Inter Miami ante Philadelphia, su último compromiso a nivel de clubes.
Consciente de los plazos, el capitán de la Albiceleste avanza paso a paso. El plan consensuado entre el preparador físico y el equipo de kinesiólogos estipula que las cargas de trabajo aumenten de manera paulatina durante los 12 días restantes antes del estreno oficial frente a Argelia.
Dado que nadie apurará los procesos de recuperación, la prioridad absoluta es administrar el esfuerzo para que el futbolista llegue en plenitud al encuentro de bautismo ante el combinado africano, en lo que será el inicio de su sexta Copa del Mundo, un hito que lo volverá a colocar en lo más alto de los récords del fútbol internacional. M
ientras tanto, se lo ve a Messi disfrutar de cada finta y cada pique sobre el césped estadounidense.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario