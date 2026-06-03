Cómo está Lionel Messi de su lesión: la novedad de la tercera práctica de la Selección Argentina en Kansas

Lionel Messi tuvo contacto con la pelota y evolución favorable

El entrenamiento también incluyó el contacto con el balón oficial del certamen mundialista. En este marco, de acuerdo con enviados especiales, el "10" combinó piques cortos y traslados con y sin la redonda, sin llegar a una exigencia extrema que pusiera en riesgo su físico.

Asimismo, la "Pulga" utilizó un tablón de pared para ensayar pases de rebote y salidas veloces hacia el perfil opuesto, concluyendo la jornada con un bloque de reacondicionamiento aeróbico.

Las imágenes del entrenamiento arrojaron un semblante sumamente positivo y trajeron tranquilidad al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Messi ya acumula diez días de rehabilitación desde que sufrió una inflamación en el isquiotibial izquierdo durante la goleada 6-4 del Inter Miami ante Philadelphia, su último compromiso a nivel de clubes.

Consciente de los plazos, el capitán de la Albiceleste avanza paso a paso. El plan consensuado entre el preparador físico y el equipo de kinesiólogos estipula que las cargas de trabajo aumenten de manera paulatina durante los 12 días restantes antes del estreno oficial frente a Argelia.

Dado que nadie apurará los procesos de recuperación, la prioridad absoluta es administrar el esfuerzo para que el futbolista llegue en plenitud al encuentro de bautismo ante el combinado africano, en lo que será el inicio de su sexta Copa del Mundo, un hito que lo volverá a colocar en lo más alto de los récords del fútbol internacional. M

ientras tanto, se lo ve a Messi disfrutar de cada finta y cada pique sobre el césped estadounidense.