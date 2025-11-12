La fuerte decisión de Leandro Brey ante su falta de minutos en Boca
Sin acción desde septiembre, el arquero xeneize volverá a atajar, aunque no en Primera: Claudio Úbeda avaló que sume rodaje en la Reserva de Mariano Herrón.
Leandro Brey atraviesa un momento particular en Boca. Luego de más de dos meses sin minutos oficiales, el joven arquero de 23 años volverá a ponerse los guantes, aunque no será en el primer equipo. Este miércoles, el ex Los Andes será titular en el partido de la Reserva ante Lanús, en Ezeiza, correspondiente a los octavos de final del Torneo Proyección.
El cuerpo técnico de Claudio Úbeda decidió que el guardameta sume rodaje en la categoría dirigida por Mariano Herrón, una medida que ya se había tomado en otras ocasiones con futbolistas que necesitaban ritmo de competencia.
El arquero no juega desde el 14 de septiembre, cuando fue titular en el empate ante Rosario Central, reemplazando a Agustín Marchesín, que en aquel momento estaba lesionado. Con el ex Gremio ya recuperado, el joven arquero volvió al banco de suplentes y perdió continuidad.
Respaldado por Claudio Úbeda, pero con el foco en el futuro
No es la primera vez que Úbeda le sugiere al arquero alternar minutos en la Reserva. Ya lo había hecho antes del duelo frente a Barracas Central, buscando que mantenga la actividad en un año en el que apenas sumó seis partidos con la Primera. En esa serie de encuentros, recibió goles en solo dos y logró mantener cuatro vallas invictas, destacándose también en el duelo ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, donde Boca fue eliminado por penales.
Pese a su escasa participación, el club mantiene la intención de retenerlo en 2026, salvo que llegue una oferta beneficiosa tanto para el jugador como para la institución. Sin embargo, la falta de minutos podría llevar a Brey a replantear su futuro si la situación no cambia. Desde su debut profesional, el arquero acumula 28 partidos, con 18 goles recibidos y 15 vallas invictas, números que reflejan su solidez bajo los tres palos cuando le toca actuar.
Mientras tanto, el primer equipo continúa su preparación para la fecha 16 del Torneo Clausura, en la que Boca recibirá a Tigre en La Bombonera, el domingo 16 de noviembre a las 20:15. Aún resta la confirmación del árbitro, pero el Xeneize buscará consolidar su liderazgo en la tabla y mantener el envión tras el triunfo en el Superclásico.
