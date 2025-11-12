Changuito Zeballos reveló la charla con Russo que cambió su historia en Boca: "Me hizo levantar cabeza"
El futbolista, figura del Superclásico con gol y asistencia, contó cómo una conversación con el fallecido DT lo hizo quedarse y recuperar su mejor versión.
Exequiel Zeballos atraviesa su mejor momento desde que debutó en Boca. Luego de brillar ante River con gol y asistencia, el atacante santiagueño reveló que una charla íntima con Miguel Ángel Russo fue decisiva para cambiar su rumbo. También agradeció el apoyo de Leandro Paredes y de sus compañeros en este presente de revancha.
Después de su gran actuación en el Superclásico, donde fue figura y anotó uno de los goles, el futbolista habló de cómo un encuentro con el exentrenador transformó su camino en Boca. “Miguel es una persona muy importante en mi vida, fue quien me hizo debutar. Haber ganado el Superclásico y haber dedicado el triunfo a Miguel y a toda su familia fue muy importante”, expresó el delantero.
El santiagueño, que hace algunos meses evaluaba irse del club en busca de minutos, explicó que esa charla fue un punto de inflexión. “Fue una charla que me la voy a guardar para mí, pero fue muy positiva. Desde ahí tuve que levantar cabeza”, contó.
El Changuito también destacó el acompañamiento de sus compañeros, en especial del capitán Leandro Paredes, con quien mantiene una relación cercana dentro del vestuario. “Estoy contento con todos, especialmente con el 5, que me dio mucha confianza. Es solo tener partidos, confianza y que las cosas salgan bien. Agradezco a todo el plantel por darme el cariño para volver a tener mi nivel”, afirmó. En un año en el que le tocó convivir con lesiones y altibajos, Zeballos valoró el respaldo del grupo y del cuerpo técnico, que lo sostuvieron en los momentos más difíciles.
Sobre su actuación ante River, el delantero fue autocrítico pero reconoció el trabajo colectivo. “Fue un partido extraordinario de todo el equipo. Por eso anduvimos todos bien y gracias a Dios se me dio a mí también”, analizó. En tanto, aseguró que se siente cómodo con las exigencias tácticas que le pide Claudio Úbeda: “Es lo que me pide el técnico y trato de hacerlo al máximo, ayudar en el retroceso y aportar en ataque”.
