Changuito Zeballos reveló la charla con Russo que cambió su historia en Boca: "Me hizo levantar cabeza"

zeballos boca river

El Changuito también destacó el acompañamiento de sus compañeros, en especial del capitán Leandro Paredes, con quien mantiene una relación cercana dentro del vestuario. “Estoy contento con todos, especialmente con el 5, que me dio mucha confianza. Es solo tener partidos, confianza y que las cosas salgan bien. Agradezco a todo el plantel por darme el cariño para volver a tener mi nivel”, afirmó. En un año en el que le tocó convivir con lesiones y altibajos, Zeballos valoró el respaldo del grupo y del cuerpo técnico, que lo sostuvieron en los momentos más difíciles.