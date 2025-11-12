Boca dio un paso clave hacia el Mundial de Clubes 2029 tras sellar su regreso a la Copa Libertadores

El parate de dos temporadas sin disputar la Libertadores dejó a Boca en desventaja frente a rivales que mantuvieron presencia y buenos rendimientos, como Palmeiras, Flamengo, Racing, River, Estudiantes y Vélez. Sin embargo, el retorno del conjunto azul y oro a la competencia más importante del continente abre una nueva oportunidad para recuperar terreno.

Para asegurarse un lugar en el Mundial 2029, Boca deberá realizar campañas destacadas o conquistar alguno de los títulos continentales de los próximos años. Un campeonato en las ediciones 2026, 2027 o 2028 lo clasificaría de manera directa, sin depender del ranking.

El objetivo inmediato del club es completar un cierre de año exitoso en el plano local, pero el foco a mediano plazo ya está puesto en el regreso a la Libertadores. Con el plantel fortalecido, una posible continuidad del cuerpo técnico de Claudio Úbeda y una dirigencia que apunta a volver a ser protagonista en el continente, Boca vuelve a soñar con conquistar América y, a la vez, con decir presente en el Mundial de Clubes 2029.

mundial de clubes.jpg

Así está el top 10 del ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

Palmeiras 40 Flamengo 39 Liga de Quito 35 Racing 35 Estudiantes (LP) 28 São Paulo25 Vélez Sarsfield 24 River 23 Botafogo21 Peñarol 20

Todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors (Argentina)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Platense (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Always Ready (Bolivia)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Cruzeiro (Brasil)

Coquimbo Unido (Chile)

Santa Fe (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

2 de Mayo (Paraguay)

Libertad (Paraguay)

Guaraní (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Universitario (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Cusco (Perú)

Nacional (Uruguay)

Peñarol (Uruguay)

Liverpool (Uruguay)

Juventud de las Piedras (Uruguay)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Universidad Central (Venezuela)

Carabobo (Venezuela)