Habló el hombre que encontró la camiseta del homenaje a Russo: que hará con ella

Consultado sobre la posibilidad de entregar la camiseta o conocer a Edinson Cavani, quien expresó su deseo de quedarse con ella, respondió: “No sé, es muy reciente. Estaría bueno vivir esa experiencia, estaría muy lindo. También sería muy lindo que me inviten al partido de Boca con Tigre, pero hay que estar tranquilo”.

El homenaje a Miguel Ángel Russo en la Bombonera fue uno de los momentos más emotivos del año para el mundo Boca. Antes del partido ante Belgrano por el Clausura, la pantalla del estadio proyectó un video con los hitos del entrenador, y la hinchada respondió con una ovación mientras se leía la frase: “Amor con amor se paga”.

En el campo de juego, Leandro Paredes y Claudio Úbeda soltaron al cielo una camiseta con el nombre de Russo atada a globos, símbolo del cariño eterno del club hacia quien condujo al equipo a la gloria en la Copa Libertadores 2007. Esa misma camiseta, días después, apareció en el campo de un productor uruguayo, cerrando un inesperado viaje entre la emoción y el azar.