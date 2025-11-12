Habló el hombre que encontró la camiseta del homenaje a Russo: que hará con ella
Agustín Eugui, un productor de Cañada Nieto, encontró la camiseta de Boca que voló con globos desde la Bombonera en el homenaje a Miguel Ángel Russo.
El homenaje a Miguel Ángel Russo en la Bombonera tuvo un giro inesperado cuando un productor uruguayo halló en su campo la camiseta azul y oro que había sido soltada con globos de helio. El curioso descubrimiento ocurrió en Cañada Nieto, una pequeña localidad rural ubicada a unos 130 kilómetros de Gualeguaychú.
Agustín Eugui, productor rural e hincha de Peñarol, se topó con la camiseta de Boca Juniors mientras trabajaba con su tractor en un campo de Cañada Nieto, localidad de apenas 500 habitantes. “Primero no le di mucha importancia, porque en esta zona suelen caer algunos globos de helio. Después miré bien y tenía el escudo de Boca, casi la paso por arriba”, relató el hombre.
El hallazgo ocurrió el martes por la tarde. Al ver la inscripción con el nombre “Miguel”, Eugui le envió una foto a su novia, quien le mostró el video del homenaje a Miguel Ángel Russo en la Bombonera. “Ahí me di cuenta qué camiseta era”, contó sorprendido.
Eugui habló con ESPN y con el programa radial uruguayo Carve Deportiva, donde compartió más detalles sobre la situación que lo convirtió en noticia. “Fue una locura todo, no podía creer que yo hubiera encontrado la camiseta tan lejos. Está un poco sucia y tiene alguna espina, pero nada más. Cuanto mucho la habrá meado algún zorro, pero es olor a naturaleza, ja”, bromeó.
El productor explicó que por ahora no recibió ofertas económicas ni contactos directos del entorno de Russo, aunque su teléfono no paró de sonar desde que la historia se hizo viral. “La tengo guardadita como algo increíble que me pasó. Me sonó el teléfono como nunca en la vida. Es impresionante la magnitud que tienen Boca, el fútbol y Russo”, comentó.
Consultado sobre la posibilidad de entregar la camiseta o conocer a Edinson Cavani, quien expresó su deseo de quedarse con ella, respondió: “No sé, es muy reciente. Estaría bueno vivir esa experiencia, estaría muy lindo. También sería muy lindo que me inviten al partido de Boca con Tigre, pero hay que estar tranquilo”.
El homenaje a Miguel Ángel Russo en la Bombonera fue uno de los momentos más emotivos del año para el mundo Boca. Antes del partido ante Belgrano por el Clausura, la pantalla del estadio proyectó un video con los hitos del entrenador, y la hinchada respondió con una ovación mientras se leía la frase: “Amor con amor se paga”.
En el campo de juego, Leandro Paredes y Claudio Úbeda soltaron al cielo una camiseta con el nombre de Russo atada a globos, símbolo del cariño eterno del club hacia quien condujo al equipo a la gloria en la Copa Libertadores 2007. Esa misma camiseta, días después, apareció en el campo de un productor uruguayo, cerrando un inesperado viaje entre la emoción y el azar.
