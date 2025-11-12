Leandro Paredes especuló con una posible llegada de Neymar a Boca: "Lo esperamos"

Leandro Paredes ilusionó a Boca con Paulo Dybala: "Lo esperamos con la ilusión intacta"

Leandro Paredes no esquivó el tema que hoy ilusiona a todo el mundo Boca: la posible llegada de Paulo Dybala al club. El mediocampista, referente y capitán xeneize, habló tras el entrenamiento en el predio de Ezeiza y reconoció que sueña con compartir equipo con su amigo y excompañero en la Roma.

“La ilusión está siempre. Tener a un jugador como Paulo, con la jerarquía que tiene, sería espectacular”, aseguró ante los medios, encendiendo el entusiasmo entre los hinchas. Paredes, que fue campeón del mundo junto a Dybala en Qatar 2022, aclaró que no hubo ningún contacto formal, aunque remarcó que el vestuario lo espera con los brazos abiertos.

“Es una decisión muy personal, cada uno tiene que evaluar muchas cosas. Nosotros lo esperamos con la ilusión intacta”, dijo, dejando en claro que la posibilidad, aunque remota, no deja de ser un sueño latente para el plantel.

El mediocampista también se refirió a la importancia de reforzarse para competir en la próxima Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos del club. “Queremos que Boca vuelva a ser protagonista en América. Sabemos lo que significa esa competencia y el club está haciendo todo para armar un equipo competitivo”, señaló el volante, que fue una pieza clave en la victoria del Superclásico ante River.

Además, Paredes elogió el presente de Exequiel Zeballos, figura en el último partido, y valoró el trabajo de los más jóvenes. “Tiene un potencial enorme. Lo hablé con Miguel y con Claudio (Úbeda) hace un tiempo, y coincidimos en que podía ayudarnos mucho. Me pone feliz verlo crecer y demostrar lo que puede dar”, expresó con admiración.

Por último, el capitán trazó un paralelismo entre el entrenador de Boca y el de la Selección argentina. “Claudio transmite lo mismo que Lionel (Scaloni): confianza, tranquilidad y libertad para jugar. Eso hace que todos disfrutemos más dentro de la cancha”, sostuvo.

El deseo de Paredes de ver a Dybala en la Bombonera no solo refleja una ilusión personal, sino también la expectativa de los hinchas xeneizes, que sueñan con un refuerzo de jerarquía internacional para pelear la Libertadores 2026.