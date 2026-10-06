La fuerte decisión de Rodolfo Arruabarrena con Leandro Paredes para la visita de Boca a Instituto
El capitán del Xeneize podría descansar este viernes en el Mario Alberto Kempes debido al desgaste físico y la seguidilla de partidos.
Boca afronta una semana clave en el Torneo Clausura y Rodolfo Arruabarrena empieza a definir el equipo para un compromiso crucial. El Xeneize visitará este viernes a Instituto en el Estadio Mario Alberto Kempes por la doceava fecha del certamen, pero la gran novedad pasa por la posible ausencia de su máxima figura desde el arranque: Leandro Paredes tendría descanso.
El volante y capitán de la Ribera viene acumulando un importante desgaste físico tras un semestre de intensa actividad que incluyó su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Desde su retorno, Paredes disputó 14 encuentros y solo se ausentó en cinco oportunidades, ya sea por rotación de piezas o pequeñas molestias musculares. De hecho, el volante viene arrastrando una dolencia leve que, si bien no le impidió sumar minutos en gran nivel, lo llevó a ceder la ejecución de varias jugadas a pelota parada a Lautaro Blanco.
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Con la semifinal de ida ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana a la vuelta de la esquina y la seguidilla de compromisos entre semana durante todo octubre, el Vasco analiza seriamente no arriesgarlo en Córdoba. Aunque la Gloria marcha como líder del torneo y Boca necesita sumar fuerte para dar el zarpazo en la Tabla Anual —donde se ubica a dos puntos de Independiente Rivadavia a falta de cinco jornadas—, la prioridad del cuerpo técnico es cuidar al campeón del mundo.
Ante este panorama, el abanico de variantes para reemplazar al referente es amplio. El principal candidato a meterse en el once inicial es Camilo Rey Domenech, quien dejó atrás un desgarro sufrido en septiembre y trabaja con normalidad. Otra alternativa que maneja el DT es conformar un doble cinco entre Milton Delgado y Williams Alarcón, soltando a Santiago Ascacíbar, o bien incluir al chileno Carlos Palacios en el armado del juego.
Además, la nómina de concentrados podría sumar el esperado regreso de Rodrigo Battaglia. El mediocampista tiene amplias chances de integrar el banco de suplentes tras casi un año de inactividad, agregando una pieza de jerarquía para el tramo final de la temporada.
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