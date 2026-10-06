La fuerte decisión de Rodolfo Arruabarrena con Leandro Paredes para la visita de Boca a Instituto

El volante y capitán de la Ribera viene acumulando un importante desgaste físico tras un semestre de intensa actividad que incluyó su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Desde su retorno, Paredes disputó 14 encuentros y solo se ausentó en cinco oportunidades, ya sea por rotación de piezas o pequeñas molestias musculares. De hecho, el volante viene arrastrando una dolencia leve que, si bien no le impidió sumar minutos en gran nivel, lo llevó a ceder la ejecución de varias jugadas a pelota parada a Lautaro Blanco.