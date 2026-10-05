Mala noticia para Boca: se confirmó la lesión de Alan Velasco y será una baja clave

El panorama para el entrenador es complejo de cara al armado del equipo. El ex-Independiente venía mostrando un rendimiento en alza, afianzándose entre los titulares y consolidándose como un eslabón clave en el circuito de juego. La baja por lesión de Velasco se suma además a la de Tomás Belmonte, recientemente operado de meniscos, lo que acorta considerablemente las variantes en la zona central para afrontar la doble competencia entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.