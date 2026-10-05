Mala noticia para Boca: se confirmó la lesión de Alan Velasco y será una baja clave
El mediocampista sufrió un desgarro tras el triunfo ante Unión y el Xeneize pierde a una pieza fundamental para la recta final de la temporada y la Copa Sudamericana.
Boca arrancó una semana decisiva con un fuerte dolor de cabeza para Rodolfo Arruabarrena. Tras someterse a los estudios médicos luego del triunfo por 3-0 ante Unión de Santa Fe, se confirmó que Alan Velasco sufrió un desgarro en el aductor de la pierna izquierda, una lesión que lo alijará de las canchas en un momento neurálgico del año.
El panorama para el entrenador es complejo de cara al armado del equipo. El ex-Independiente venía mostrando un rendimiento en alza, afianzándose entre los titulares y consolidándose como un eslabón clave en el circuito de juego. La baja por lesión de Velasco se suma además a la de Tomás Belmonte, recientemente operado de meniscos, lo que acorta considerablemente las variantes en la zona central para afrontar la doble competencia entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.
El diagnóstico le demandará al volante un tiempo de recuperación que lo dejará afuera de compromisos trascendentales. Velasco no estará presente frente a Instituto, se perderá la semifinal de ida del certamen continental contra Vasco da Gama el próximo martes 13 y tampoco jugará ante Talleres de Córdoba. Para la revancha en territorio brasileño, pactada para el martes 20, llegaría con lo justo y su presencia hoy en día es una verdadera incógnita.
Arruabarrena pierde a Alan Velasco para los próximos partidos de Boca
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Ante este escenario, el Vasco analiza los nombres para reemplazar a Velasco en la formación inicial. Entre las alternativas principales aparecen Carlos Palacios, para mantener la generación de juego e itinerario interno, o Sebastián Villa, si el cuerpo técnico opta por un ataque con mayor desborde por las bandas. El DT deberá resolver el dilema mientras administra las cargas de un plantel golpeado por las ausencias.
La lesión muscular de Alan Velasco margina al futbolista al menos por tres encuentros confirmados —Instituto, la ida con Vasco da Gama y Talleres—, mientras que su presencia en el desquite en Brasil dependerá estrictamente de su evolución. Para suplir su vacante en el medio, Arruabarrena baraja dos variantes de perfiles opuestos: el chileno Carlos Palacios o el colombiano Sebastián Villa.
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