La fuerte declaración de Cristiano Ronaldo contra Kylian Mbappé: "No sabe jugar de..."

En una entrevista con La Sexta TV, CR7 destacó el talento de Mbappé y recordó la admiración que el francés tuvo por él desde pequeño. "Le veo un crack, creo que va a dar muchas alegrías al Real Madrid", afirmó el astro portugués. Sin embargo, también señaló un punto clave sobre el desempeño del ex PSG en su nuevo equipo: "Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición. Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaría a jugar de nueve".