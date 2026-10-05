La fuerte teoría sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: "Cayó en la trampa"
Manuel José, histórico entrenador portugués, dio una particular interpretación sobre el conflicto entre el delantero y el actual director técnico luso Jorge Jesús.
La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús sumó un nuevo capítulo después de la clasificación de Portugal a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Mientras el entrenador aseguró que la continuidad del delantero en la selección dependerá de ambas partes, un histórico director técnico portugués sorprendió con una teoría sobre el episodio que terminó con la salida del atacante de la concentración.
Se trata de Manuel José, reconocido entrenador de 80 años, quien analizó lo ocurrido y planteó que Jorge Jesús habría anticipado la reacción de Cristiano cuando decidió mandarlo a calentar durante el partido y posteriormente le indicó que volviera al banco. Para el experimentado técnico, esa decisión no habría sido casual.
En declaraciones a la plataforma Win Win, reproducidas por el diario portugués A Bola, Manuel José sostuvo que Jorge Jesús sabía perfectamente cómo podía reaccionar Cristiano Ronaldo ante esa situación. “Jesús se vio obligado a convocar a Cristiano Ronaldo para la selección portuguesa, pero al ver su bajo rendimiento, decidió mandarlo a calentar”, explicó.
La teoría de Manuel José sobre Cristiano Ronaldo
El histórico entrenador fue todavía más contundente al describir lo que ocurrió después: “A los 20 minutos, le dijo que se sentara, porque sabía perfectamente cuál sería la reacción del jugador. Ronaldo cayó en la trampa, y todo estaba planeado de antemano. Esa es mi opinión”.
La interpretación generó repercusión en Portugal porque plantea una mirada completamente diferente a la explicación ofrecida públicamente por Jesús. Mientras el entrenador sostiene que se trató de una decisión futbolística y de una situación relacionada con el calentamiento, José considera que el seleccionador pudo haber previsto que la medida provocaría una reacción negativa de la máxima figura del fútbol portugués.
¿Quién es Manuel José?
Manuel José construyó una extensa carrera en los bancos y se convirtió en uno de los técnicos más reconocidos de Portugal y del fútbol africano. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria consiguió más de 20 títulos oficiales y dejó una importante marca en distintos equipos.
Entre sus principales logros aparece el campeonato portugués obtenido con Boavista y cuatro títulos de la Liga de Campeones de la CAF con Al Ahly. También estuvo al frente de la selección de Angola, por lo que cuenta con una larga experiencia en contextos de alta presión y con futbolistas de enorme relevancia.
¿Qué dijo Jorge Jesús sobre el conflicto con Cristiano?
Jorge Jesús dejó abierta la posibilidad de que el delantero regrese a la convocatoria y afirmó que, si continúa jugando para Al Nassr y desea representar nuevamente a Portugal, será tenido en cuenta. “Si Cris quiere y juega para el Al Nassr, estará en la próxima convocatoria”, aseguró el técnico.
Sin embargo, aclaró que cualquier acuerdo dependerá de la voluntad de las dos partes: “Para llegar a un acuerdo entre dos personas, ambas deben hablar y ponerse de acuerdo. Eso no me corresponde a mí (...) No me disculpo con nadie”.
El entrenador también explicó que el conflicto se originó después de que Cristiano calentara durante el partido y finalmente no ingresara al campo: “El problema que causó todo esto fue el calentamiento del jugador”, sostuvo Jorge Jesús. Y agregó: “Que un entrenador pusiera a un jugador, y él es diferente por su estatus, a calentar y luego no jugar, fue lo que causó este problema”.
Más allá de la disputa, el entrenador portugués aseguró que su intención era que Cristiano Ronaldo pudiera cerrar su ciclo con la selección dentro de la cancha y no atravesando una situación conflictiva. “No podía terminar jugando con la selección en el Mundial perdiendo y llorando. Tenía que terminar jugando con la selección”, afirmó.
Jorge Jesús explicó que Cristiano había participado del primer encuentro en el estadio Alvalade y que estaba previsto que también tuviera minutos en el siguiente compromiso. Sin embargo, el enfrentamiento modificó los planes originales. A pesar de todo lo ocurrido, el técnico insistió en que quiere contar nuevamente con el delantero: “Quiero que se quede. Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la Selección como él quisiera. Él es quien decidirá”, manifestó.
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