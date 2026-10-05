La fuerte teoría sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: "Cayó en la trampa"

¿Quién es Manuel José?

Manuel José construyó una extensa carrera en los bancos y se convirtió en uno de los técnicos más reconocidos de Portugal y del fútbol africano. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria consiguió más de 20 títulos oficiales y dejó una importante marca en distintos equipos.

Entre sus principales logros aparece el campeonato portugués obtenido con Boavista y cuatro títulos de la Liga de Campeones de la CAF con Al Ahly. También estuvo al frente de la selección de Angola, por lo que cuenta con una larga experiencia en contextos de alta presión y con futbolistas de enorme relevancia.

¿Qué dijo Jorge Jesús sobre el conflicto con Cristiano?

Jorge Jesús dejó abierta la posibilidad de que el delantero regrese a la convocatoria y afirmó que, si continúa jugando para Al Nassr y desea representar nuevamente a Portugal, será tenido en cuenta. “Si Cris quiere y juega para el Al Nassr, estará en la próxima convocatoria”, aseguró el técnico.

Sin embargo, aclaró que cualquier acuerdo dependerá de la voluntad de las dos partes: “Para llegar a un acuerdo entre dos personas, ambas deben hablar y ponerse de acuerdo. Eso no me corresponde a mí (...) No me disculpo con nadie”.

El entrenador también explicó que el conflicto se originó después de que Cristiano calentara durante el partido y finalmente no ingresara al campo: “El problema que causó todo esto fue el calentamiento del jugador”, sostuvo Jorge Jesús. Y agregó: “Que un entrenador pusiera a un jugador, y él es diferente por su estatus, a calentar y luego no jugar, fue lo que causó este problema”.

Más allá de la disputa, el entrenador portugués aseguró que su intención era que Cristiano Ronaldo pudiera cerrar su ciclo con la selección dentro de la cancha y no atravesando una situación conflictiva. “No podía terminar jugando con la selección en el Mundial perdiendo y llorando. Tenía que terminar jugando con la selección”, afirmó.

Jorge Jesús explicó que Cristiano había participado del primer encuentro en el estadio Alvalade y que estaba previsto que también tuviera minutos en el siguiente compromiso. Sin embargo, el enfrentamiento modificó los planes originales. A pesar de todo lo ocurrido, el técnico insistió en que quiere contar nuevamente con el delantero: “Quiero que se quede. Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la Selección como él quisiera. Él es quien decidirá”, manifestó.