La furia del Tano Gracián tras la expulsión de Rivero en Deportivo Madryn: "¡Lo hablamos antes!"

La situación se complicó aún más en el segundo tiempo, cuando Agustín Sosa también vio la roja a los 73 minutos, dejando al líder de la Zona A con apenas nueve hombres en cancha. Aun así, Deportivo Madryn resistió los embates de All Boys y se llevó un punto valioso que lo mantiene arriba en la tabla.

Pese al empate, la jornada expuso la tensión de un equipo que sabe que está muy cerca de cumplir el sueño de llegar a la máxima categoría. El mensaje de Gracián quedó claro: más allá del resultado, no tolerará desconcentraciones que pongan en riesgo el esfuerzo colectivo. Y aunque la bronca fue pública, también evidenció el nivel de exigencia que sostiene al conjunto chubutense en lo más alto del torneo.