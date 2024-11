La furia de los hinchas de Talleres contra la "soberbia" de Andrés Fassi: "Esto es un negocio"

Seguidamente, criticó el modo en que Fassi ve al club y sus supuestas oscuras intenciones: "Talleres se va a transformar en la 'marca Talleres' como quiere imponer y vamos a dejar de ser un club y tener mayoría porque la gente no va a venir más a la cancha. Tengo 58 años y lo sigo a todos lados, pero Fassi, que yo lo voté, que yo que creía, nos vendió espejitos de colores", apuntó.

Además de fustigar la manera en que el presidente de Talleres aborda el plantel, este fanático enfurecido pidió explicaciones por las ventas de Diego Valoyes y Michael Santos. "Yo quiero preguntar dónde están las ventas de Valoyes y de Santos. Estamos en Argentina, los balances se dibujan. Es tan inteligente Fassi que logra que la gente se divida para que él pueda seguir reinando", manifestó, visiblemente ofuscado.

Finalmente, liquidó a Fassi, remarcando sus ansias de negocios y no de levantar al club: "Yo quiero ganar, que los jugadores se rompan el c..., quiero que el presidente esté en mi club y no viendo qué negocios puede hacer. Quiero que esos 50 señores, porque yo soy socio de Talleres y lo voté, pero Talleres está blindado. Yo soy socio CAT y tengo que pedir permiso para ir a mi club".

"Esto no es fútbol, es negocio, es derechos televisivos, es querer tenerla más larga, es ir solo contra la AFA. No digo que no tenga razón, digo de la manera soberbia de la que se expresa, no podés ir con el dedito acusador", concluyó.