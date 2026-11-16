"La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario. Esta práctica, que genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas, daña y vitupera significativamente la imagen arbitral", detalló el comunicado oficial.

Árbitros lanzaron una fuerte advertencia sobre la "zona de capitanes" rumbo a los playoffs del Torneo Clausura

Asimismo, el escrito enviado a los colegiados hizo foco en otro de los dolores de cabeza de los partidos: las sujeciones y agarrones dentro del área durante las pelotas paradas.

Al respecto, la DNA indicó que el diálogo preventivo debe ser siempre la primera opción en el campo de juego, pero advirtió que ante la repetición de las acciones o la falta de colaboración de los protagonistas, los jueces están obligados a aplicar las sanciones técnicas y disciplinarias correspondientes para cortar de raíz una práctica habitual.