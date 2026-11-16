Árbitros lanzaron una fuerte advertencia sobre la "zona de capitanes" rumbo a los playoffs del Torneo Clausura
En la previa a los octavos de final del Torneo Clausura, la Dirección Nacional de Arbitraje lanzó una circular para instar a los árbitros a sancionar más.
Ante la reiteración de tumultos y presiones a los jueces durante las revisiones en cancha, la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA), comandada por Federico Beligoy y Fernando Rapallini, emitió un fuerte y contundente comunicado en la previa a los playoffs del Torneo Clausura 2026.
Con el objetivo de ponerle fin a las discusiones desmedidas, el organismo recordó la vigencia de la "zona de capitanes" e instó a los árbitros a sancionar con tarjetas amarillas o rojas a futbolistas y cuerpos técnicos que incumplan la normativa.
A través de la Circular 02/26, la DNA fue tajante respecto al comportamiento que se observa cada vez que el árbitro debe recurrir a la tecnología. "Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro, la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitoreo del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión", sentenciaron.
El regreso de la zona de capitanes y la advertencia por los agarrones en el área
La denominada "zona de capitanes" había sido implementada a fines de 2024 en el fútbol argentino justamente para evitar los habituales rodeos masivos alrededor de la autoridad a la hora de tomar determinaciones complejas.
Sin embargo, con el correr de los partidos, la medida perdió rigor y los reclamos generalizados volvieron a adueñarse de los encuentros. Ahora, la directiva busca reflotar la regla con mano firme.
"La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario. Esta práctica, que genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas, daña y vitupera significativamente la imagen arbitral", detalló el comunicado oficial.
Asimismo, el escrito enviado a los colegiados hizo foco en otro de los dolores de cabeza de los partidos: las sujeciones y agarrones dentro del área durante las pelotas paradas.
Al respecto, la DNA indicó que el diálogo preventivo debe ser siempre la primera opción en el campo de juego, pero advirtió que ante la repetición de las acciones o la falta de colaboración de los protagonistas, los jueces están obligados a aplicar las sanciones técnicas y disciplinarias correspondientes para cortar de raíz una práctica habitual.
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