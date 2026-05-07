La gran sorpresa que prepara Chacho Coudet en River para enfrentar a Carabobo

Lencina, quien supo ser una pieza de recambio habitual el año pasado, no es titular desde noviembre de 2025 (empate 0-0 ante Vélez). En los últimos meses, su figura quedó solapada por la irrupción de Ian Subiabre y la llegada de la joya ecuatoriana Kendry Páez, perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico. Ahora, en el Estadio Misael Delgado de Valencia, el volante tendrá la oportunidad de revalidar las condiciones que lo llevaron a ser uno de los proyectos más interesantes del club.

Los números de Santiago Lencina en River

Desde su debut oficial en agosto de 2024, el chaqueño ha recorrido un camino de adaptación en la primera división:

Partidos disputados: 27 encuentros oficiales.

Goles marcados: 3 tantos (todos convertidos durante el Torneo Clausura 2025, su etapa de mayor continuidad).

Rol habitual: Ingresó como suplente en la gran mayoría de sus presentaciones.

La posible formación de River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González o Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet.