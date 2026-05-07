La gran sorpresa que prepara Chacho Coudet en River para enfrentar a Carabobo
El entrenador ultima detalles para un cruce clave en la fase de grupos y sorprende con un nombre en el 11 inicial que no venía teniendo rodaje.
River se enfrentará esta noche a Carabobo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un partido clave para asegurar su boleto a los octavos de final. Con la mente puesta en el clásico del domingo frente a San Lorenzo por los playoffs, Eduardo Coudet dispondrá de un equipo alternativo que incluiría una variante inesperada: la titularidad de Santiago Lencina.
La inclusión del zurdo corzuelense representa la mayor sorpresa en la planificación del Chacho. Hasta hace pocas horas, todo indicaba que el ataque estaría conformado por Joaquín Freitas y Facundo Colidio, pero Lencina le ganaría la pulseada al exfutbolista de Tigre para ubicarse como enganche o mediapunta, por detrás del delantero uruguayo.
Esta decisión llama la atención debido al poco rodaje que viene teniendo el juvenil bajo el nuevo mando técnico: no había saltado a la cancha desde la llegada del entrenador y Solo disputó 70 minutos en el año, repartidos en cinco encuentros durante el ciclo anterior de Marcelo Gallardo.
Lencina, quien supo ser una pieza de recambio habitual el año pasado, no es titular desde noviembre de 2025 (empate 0-0 ante Vélez). En los últimos meses, su figura quedó solapada por la irrupción de Ian Subiabre y la llegada de la joya ecuatoriana Kendry Páez, perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico. Ahora, en el Estadio Misael Delgado de Valencia, el volante tendrá la oportunidad de revalidar las condiciones que lo llevaron a ser uno de los proyectos más interesantes del club.
Los números de Santiago Lencina en River
Desde su debut oficial en agosto de 2024, el chaqueño ha recorrido un camino de adaptación en la primera división:
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Partidos disputados: 27 encuentros oficiales.
Goles marcados: 3 tantos (todos convertidos durante el Torneo Clausura 2025, su etapa de mayor continuidad).
Rol habitual: Ingresó como suplente en la gran mayoría de sus presentaciones.
La posible formación de River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González o Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet.
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