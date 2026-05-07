El 11 alternativo de Chacho Coudet para que River visite a Carabobo por Copa Sudamericana

En la mitad de la cancha estarán dos nombres que vienen siendo observados de cerca por los hinchas: Giuliano Galoppo y Kevin Castaño. Ambos futbolistas tendrán una oportunidad importante para recuperar terreno dentro de la consideración del DT y demostrar que pueden ser opciones confiables para la recta final del semestre. Todo indica que jugará como volante central acompañado por Galoppo y Maximiliano Meza, quien mantendría su lugar entre los titulares luego de haber sumado minutos importantes en los últimos compromisos.

En ataque todavía quedan algunas dudas por resolver. Facundo Colidio aparece como el único futbolista con presencia asegurada desde el inicio. El ex Tigre atraviesa un momento irregular, aunque el cuerpo técnico continúa confiando en sus condiciones. A su alrededor podrían aparecer nombres jóvenes y apuestas ofensivas que buscan aprovechar la oportunidad. Uno de los puestos se disputa entre Ian Subiabre y Kendry Páez. Del otro lado, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas pelean por completar el frente de ataque.

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La posible formación de River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Más allá de la rotación, la institución de Núñez sabe que necesita un buen resultado para encaminar la clasificación en la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, recuperar algo de confianza después de varias actuaciones irregulares. El equipo perdió solidez desde el Superclásico ante Boca y las críticas crecieron en las últimas semanas.

Por eso, el partido frente a Carabobo no solo será importante desde lo numérico. También representará una oportunidad para que varios jugadores demuestren que pueden convertirse en alternativas reales pensando en la doble competencia. Mientras algunos descansan para llegar en plenitud al duelo ante el Ciclón, otros intentarán aprovechar la chance de ganarse un lugar en un momento clave de la temporada.