El 11 alternativo de Chacho Coudet para que River visite a Carabobo por Copa Sudamericana
El entrenador del Millonario preservará a varias figuras en el compromiso, con la mira puesta en el cruce decisivo del Torneo Apertura.
River afrontará este jueves un compromiso importante frente a Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, aunque en Núñez está claro que la planificación del cuerpo técnico también contempla el partido del próximo domingo ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. Por eso, Eduardo Coudet decidió realizar varios cambios y presentar una formación con mayoría de suplentes y futbolistas que vienen teniendo menos minutos.
El encuentro en Venezuela será una prueba para varios jugadores que buscan consolidarse dentro de la consideración del entrenador. Luego de una seguidilla intensa de partidos y tras la derrota sufrida ante Atlético Tucumán, el DT entendió que era necesario administrar cargas y cuidar físicamente a algunos titulares habituales.
La lista de convocados dejó en evidencia la estrategia del cuerpo técnico. Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Tomás Galván permanecieron en Buenos Aires y no viajaron con la delegación. Salvo el lateral derecho, todos habían sido titulares en la caída frente al Decano, un partido que dejó preocupación tanto por el resultado como por el rendimiento colectivo.
Uno de los futbolistas que seguirá desde el arranque será Santiago Beltrán. El arquero continuará ocupando el arco riverplatense y buscará sumar experiencia en un contexto internacional. La defensa tendrá modificaciones importantes respecto al último encuentro. Lucas Martínez Quarta volverá al equipo para reemplazar a Lautaro Rivero y compartirá la zaga central con Germán Pezzella, quien seguirá siendo una pieza fija para el entrenador. En el lateral izquierdo aparecerá Matías Viña en lugar de Marcos Acuña, mientras que Fabricio Bustos ocupará el sector derecho.
En la mitad de la cancha estarán dos nombres que vienen siendo observados de cerca por los hinchas: Giuliano Galoppo y Kevin Castaño. Ambos futbolistas tendrán una oportunidad importante para recuperar terreno dentro de la consideración del DT y demostrar que pueden ser opciones confiables para la recta final del semestre. Todo indica que jugará como volante central acompañado por Galoppo y Maximiliano Meza, quien mantendría su lugar entre los titulares luego de haber sumado minutos importantes en los últimos compromisos.
En ataque todavía quedan algunas dudas por resolver. Facundo Colidio aparece como el único futbolista con presencia asegurada desde el inicio. El ex Tigre atraviesa un momento irregular, aunque el cuerpo técnico continúa confiando en sus condiciones. A su alrededor podrían aparecer nombres jóvenes y apuestas ofensivas que buscan aprovechar la oportunidad. Uno de los puestos se disputa entre Ian Subiabre y Kendry Páez. Del otro lado, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas pelean por completar el frente de ataque.
La posible formación de River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Más allá de la rotación, la institución de Núñez sabe que necesita un buen resultado para encaminar la clasificación en la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, recuperar algo de confianza después de varias actuaciones irregulares. El equipo perdió solidez desde el Superclásico ante Boca y las críticas crecieron en las últimas semanas.
Por eso, el partido frente a Carabobo no solo será importante desde lo numérico. También representará una oportunidad para que varios jugadores demuestren que pueden convertirse en alternativas reales pensando en la doble competencia. Mientras algunos descansan para llegar en plenitud al duelo ante el Ciclón, otros intentarán aprovechar la chance de ganarse un lugar en un momento clave de la temporada.
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