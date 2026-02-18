La grave sanción a Matías Almeyda en Sevilla: siete fechas tras el escándalo en LaLiga

El momento más caliente llegó instantes después. El acta consignó: “Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto”. Por menosprecio, el artículo 124 agregó tres encuentros.

Como si fuera poco, el DT también protagonizó otro incidente. El árbitro dejó asentado que “una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva”. La acción fue encuadrada en el artículo 129 y añadió una fecha adicional al castigo.

El documento incluso precisa que “posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos”.

De esta manera, el exentrenador de River acumuló dos partidos por protestas, uno por no abandonar el campo, tres por menosprecio y uno por conducta antideportiva. En total, siete fechas de suspensión en una de las decisiones disciplinarias más severas de la temporada en el fútbol español.