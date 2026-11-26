Su compromiso con el club también se vio en el arranque del camino. Después de jugar la final del Mundial 2026, que la Selección perdió con España, Paredes viajó de inmediato para sumarse al plantel de Boca Juniors y el 23 de julio saltó a la cancha como titular los 90 minutos en la victoria 1-0 ante O'Higgins. elgrafico

Lo que le queda a Paredes en el cierre del año

El 2026 todavía puede crecer. Boca recibirá a Gimnasia el domingo 29 de noviembre por los cuartos de final del Torneo Clausura y el miércoles 2 de diciembre jugará la final de la Copa Argentina ante Platense, en Santiago del Estero. Antes de la final con el Mineiro, Paredes ya consiguió tres títulos con Boca en sus dos etapas en el club, y la Sudamericana fue el primero internacional.