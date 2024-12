La hiriente frase que desató la pelea entre hinchas y jugadores de Vélez tras la final

La situación escaló cuando algunos familiares y amigos de los futbolistas, presentes en la tribuna, respondieron a los insultos de los fanáticos. Fue entonces cuando el ambiente se tornó violento, con agresiones verbales y físicas que derivaron en una pelea generalizada.

pelea velez1.jpg

El enfrentamiento pasó rápidamente del cruce de palabras a los golpes. Entre los jugadores que se involucraron estuvieron Santiago Cáseres, Agustín Bouzat, Elías Gómez y Tomás Guidara, quienes subieron a la platea para defender a sus allegados.

En el tumulto también resultó afectado el presidente del club, Fabián Berlanga, quien incluso cayó por las escaleras mientras intentaba intervenir para calmar los ánimos. El episodio dejó imágenes caóticas que rápidamente circularon en redes sociales, generando repudio entre propios y extraños.

ssstwitter.com_1733971678625.mp4

El entrenador de Vélez, Gustavo Quinteros, fue consultado sobre el incidente durante la conferencia de prensa posterior al partido. Aunque aseguró no haber presenciado lo sucedido directamente, expresó su preocupación: "Me contaron que hubo problemas, espero que no haya pasado nada grave. Cuando hay angustia y bronca por una derrota, algunos pueden reaccionar con violencia, pero nunca es la forma".

La derrota en la Copa Argentina fue un golpe duro para Vélez, que buscaba cerrar un año positivo con un título importante. Sin embargo, el foco terminó desviándose hacia un episodio que no solo mancha la imagen del club, sino que también abre otros interrogantes.