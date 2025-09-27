La historia del futbolista que se desencantó con el deporte antes de tiempo
Fue compañero de Messi y vivió la época dorada del Barcelona, pero el desgaste físico y mental lo alejo del deporte. ¿De quién se trata?
Adriá Carmona fue uno de los juveniles que más expectativas generó en el fútbol español. Formado en La Masía, la prestigiosa cantera del Barcelona, compartió equipo con Lionel Messi, Andrés Iniesta o Xavi Hernández. Sin embargo, los problemas se apoderaron de él y lo obligaron a dejar el deporte.
Con apenas 28 años decidió por poner punto final a su etapa como futbolista profesional. Aunque se apartó del verde césped, no dejó de lado su pasión: hoy guía a jóvenes promesas del fútbol durante el proceso de crecimiento.
La carrera de Adría Carmona
Carmona creció rodeado de elogios producto de su calidad que lo llevó a formar parte de La Masía. Su talento era tan grande que con solo 15 años recibió el llamado de la Selección Española Sub-17, siendo una de las máximas promesas del fútbol de España.
En 2008 levantó la Champions League juvenil con el Barça, aunque la competencia interna en el primer equipo lo empujó a buscar alternativas fuera de España. Su primera parada fue el Milan, pero nunca logró adaptarse a aquel plantel repleto de figuras.
De regreso en su país, vistió las camisetas de Zaragoza, Girona y Albacete, buscando consolidarse en el fútbol. Durante su última etapa, su carrera dio un giro y lo catapultó a la India, donde defendiendo al Delhi Dynamos, antes de colgar los botines.
Su vida después del retiro
Tras dejar la actividad, Carmona encontró en el coaching emocional un nuevo camino. Inspirado por lo vivido en la India durante su breve paso, decidió volcarse a acompañar a jóvenes deportistas, ayudándolos a gestionar la presión y superar obstáculos sin que se convierta en una carga.
