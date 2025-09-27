La historia del futbolista que se desencantó con el deporte antes de tiempo

De regreso en su país, vistió las camisetas de Zaragoza, Girona y Albacete, buscando consolidarse en el fútbol. Durante su última etapa, su carrera dio un giro y lo catapultó a la India, donde defendiendo al Delhi Dynamos, antes de colgar los botines.

Su vida después del retiro

Tras dejar la actividad, Carmona encontró en el coaching emocional un nuevo camino. Inspirado por lo vivido en la India durante su breve paso, decidió volcarse a acompañar a jóvenes deportistas, ayudándolos a gestionar la presión y superar obstáculos sin que se convierta en una carga.