Qué fue de la vida de uno de los campeones del mundo con Argentina

“Burru” comenzó su camino en River, pero quedó fuera a los 13 años. Sin embargo, el esfuerzo y la calidad que mostraba de pequeño le permitió llegar a primera en Arsenal de Sarandí en 1981.

Un año después de su debut máximo recaló en el "Rojo", donde formó una sociedad inolvidable con Ricardo Bochini, disputando 234 partidos y anotando 72 goles. Fue tal su desempeño que conquistó la Libertadores 1984 y la Intercontinental contra Liverpool.

Con la Selección Argentina jugó 59 partidos y marcó 13 goles, incluyendo su aporte en el Mundial de México 1986, donde anotó tanto en la fase de grupos como el gol decisivo en la final ante Alemania. También fue parte del equipo subcampeón en Italia 1990.

Tras una breve experiencia en Francia, el nacido en Entre Ríos volvió a Independiente, donde cerró su carrera en 1998, tras ganar la Recopa y la Supercopa Sudamericana en 1995.