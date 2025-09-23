La nueva vida de Lucas Aveldaño: de Racing y Europa a un deporte impensado
Trotamundos del deporte, este exjugador brilló en Belgrano de Córdoba y cerró su maratónica carrera en la tercera categoría de España. Los detalles en la nota.
Lucas Aveldaño brilló en el fútbol argentino, chileno y español, convirtiéndose un trotamundos del deporte. Si bien jugó en Racing, su paso más importante lo tuvo en Belgrano de Córdoba, donde condujo a su equipo a la primera Copa Sudamericana.
Pero tras su retiro decidió alejarse del fútbol y radicarse en España, con el objetivo de llevar un estilo de vida más tranquilo luego de su maratónica carrera. Allí, se metió de lleno en el mundo gastronómico y adquirió tres restaurantes, aunque nunca perdió su amor por el deporte.
Lucas Aveldaño y su paso por el fútbol
Aveldaño comenzó su trayectoria en Sportivo Ben Hur, pero fue en Atlético Rafaela donde dio el salto al profesionalismo. Su gran rendimiento en la "Crema" le permitió llamar la atención de diferentes equipo top de Argentina.
Racing fue uno de los elencos que posó el ojo en el exdefensor y lo contrató de inmediato. Allí, disputó más de 100 partidos y anotó goles importantes para el cuadro de Avellaneda. Sin embargo, su mejor momento lo vivió en Belgrano, siendo parte del plantel que logró un histórico pase a la Copa Sudamericana.
Tras un breve paso por Nueva Chicago, llegó su primera experiencia europea jugando en Mallorca y Tenerife en España. Aunque luego regresó a Sudamérica para defender los colores de Universidad de Chile y Deportes Iquique, pero cerró su carrera en el C.D. Andratx, en la tercera división española.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Aveldaño se radicó en España, donde abrió tres restaurantes y obtuvo tranquilidad y estabilidad económica. Pero su amor por la actividad física continuó, lo que lo impulsó al Hyrox, deporte que combina crossfit y running. Por este motivo, en la actualidad compite internacionalmente desde Polonia.
