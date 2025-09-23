La nueva vida de Lucas Aveldaño: de Racing y Europa a un deporte impensado

Tras un breve paso por Nueva Chicago, llegó su primera experiencia europea jugando en Mallorca y Tenerife en España. Aunque luego regresó a Sudamérica para defender los colores de Universidad de Chile y Deportes Iquique, pero cerró su carrera en el C.D. Andratx, en la tercera división española.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Aveldaño se radicó en España, donde abrió tres restaurantes y obtuvo tranquilidad y estabilidad económica. Pero su amor por la actividad física continuó, lo que lo impulsó al Hyrox, deporte que combina crossfit y running. Por este motivo, en la actualidad compite internacionalmente desde Polonia.