El jugador que participó en varios mundiales y se retiró para ser manager de un club
Con una prestancia única dentro del campo de juego, jugó en Italia y Argentina, donde puso punto y final a su carrera. ¿De quién se trata?
El fútbol argentino es reconocido en todo el mundo no solo por ser cuna de cracks, sino que también por ser intenso y apasionante. Por este motivo, muchos futbolistas llegan con un gran currículum bajo el brazo, pero se encuentran con un desafío completamente diferente al que vivieron en Europa u otras ligas.
Figuras reconocidas mundialmente, desde mediocampistas de elite hasta goleadores históricos, vivieron en carne propia que adaptarse al fútbol argentino requiere más que calidad. Carlos Sánchez, que vistió la camiseta de San Lorenzo y Barracas Central, integra este grupo. El exmundialista, además de haber jugado en Italia, se convirtió en manager tras colgar los botines.
La carrera de Carlos Sánchez
Antes de llegar a Argentina, Sánchez se consolidó en ligas europeas de primer nivel, más precisamente en Inglaterra, Francia e Italia. Estos pasos le permitieron crecer y ganar experiencia, lo que lo catapultó a la Selección de Colombia para competir en citas importantes.
En 2023, desembarcó en el "Ciclón", donde disputó alrededor de 50 encuentros, pero le resultó difícil adaptarse al estilo de juego del fútbol argentino. A fines de 2024, continuó su carrera en Barracas Central, aunque su paso por el club fue corto y más bien marcó el final de su recorrido profesional.
A nivel de selección, Sánchez tuvo la posibilidad de representar a Colombia en dos Copas del Mundo: 2014 y 2018. De esta manera, cumplió el sueño que se trazo de pequeño, cuando corría detrás de una pelota en Quibdó, su ciudad natal.
Su vida después del retiro
Tras retirarse de manera prematura, Sánchez, de 39 años, se sumó a la gestión de San Lorenzo como mánager y comenzó su formación como entrenador. Esto deja en claro que el exvolante del West Ham de Inglaterra quiere seguir ligado al deporte por mucho tiempo.
