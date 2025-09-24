El jugador que participó en varios mundiales y se retiró para ser manager de un club

A nivel de selección, Sánchez tuvo la posibilidad de representar a Colombia en dos Copas del Mundo: 2014 y 2018. De esta manera, cumplió el sueño que se trazo de pequeño, cuando corría detrás de una pelota en Quibdó, su ciudad natal.

Su vida después del retiro

Tras retirarse de manera prematura, Sánchez, de 39 años, se sumó a la gestión de San Lorenzo como mánager y comenzó su formación como entrenador. Esto deja en claro que el exvolante del West Ham de Inglaterra quiere seguir ligado al deporte por mucho tiempo.