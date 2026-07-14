La historia del jugador de la Selección Argentina que se llevó a 35 familiares al Mundial 2026

En el debut de la Selección en el Mundial ya habían estado presentes Ferrero, el pequeño Amadeo y los padres del futbolista, Mariana y Gustavo, además de sus hermanos Rafael, Agustín y Damián. Con el correr del torneo se sumaron los amigos de toda la vida, aquellos que lo acompañaron desde sus primeros pasos hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

"De esas noches que quedan para siempre. De esas que algún día vamos a contarle a Amadeo. Nuestro orgullo siempre. Te amamos", escribió Emilia Ferrero en sus redes sociales tras el triunfo ante Suiza.