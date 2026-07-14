Selección Argentina vs Inglaterra: 10 palabras en inglés usadas por argentinos y cómo reemplazarlas

Ok: La expresión de aprobación por excelencia puede cambiarse fácilmente por un simple "de acuerdo", un "está bien" o nuestro clásico "dale".

Bro / Brother: Muy popularizada entre los jóvenes para referirse a sus pares. Sus equivalentes ideales son "hermano", "amigo" o el inconfundible "fiera".

Look: Para referirnos a la vestimenta que elegimos, la mejor alternativa es hablar de "estilo", "apariencia" o "aspecto".

Delivery: En lugar de pedir la cena utilizando este término de moda, podemos utilizar el tradicional "reparto" o "envío a domicilio".

Sale: Las famosas promociones que vemos en las vidrieras de los comercios pueden nombrarse simplemente como "oferta", "descuento" o "liquidación".

Ticket: Ya sea para ingresar a un recital o a un partido de fútbol, podemos reemplazar esta palabra sin problemas por "entrada", "boleto" o "pasaje".

Link: En el inmenso mundo digital, en vez de mandar esto a nuestros contactos, podemos compartir un "enlace" o un "vínculo".

Mail: El "correo electrónico" es la traducción literal y exacta para abandonar esta expresión en la oficina y en los ambientes laborales.

Shopping: A la hora de ir a pasear, recorrer locales y hacer compras, el término correcto en nuestro idioma es "centro comercial".