Selección Argentina vs Inglaterra: 10 palabras en inglés usadas por argentinos y cómo reemplazarlas
En la previa del histórico choque entre la Selección Argentina e Inglaterra, te mostramos los anglicismos más comunes que usamos y cómo decirlos en español.
La gran semifinal del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y el cruce entre la Selección Argentina y el combinado de Inglaterra por el Mundial 2026 ya se palpita en todos lados. Para vivir este histórico duelo con una identidad bien nuestra, repasamos aquellos términos extranjeros que adoptamos cotidianamente y sus perfectas alternativas castizas.
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El vocabulario para alentar a la Selección Argentina
A la hora de comunicarnos en nuestra rutina diaria, las redes sociales y el consumo cultural han instalado fuertemente diversas palabras foráneas. A continuación, te presentamos el listado definitivo de los 10 anglicismos más frecuentes y cómo podés reemplazarlos de manera sencilla:
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Ok: La expresión de aprobación por excelencia puede cambiarse fácilmente por un simple "de acuerdo", un "está bien" o nuestro clásico "dale".
Bro / Brother: Muy popularizada entre los jóvenes para referirse a sus pares. Sus equivalentes ideales son "hermano", "amigo" o el inconfundible "fiera".
Look: Para referirnos a la vestimenta que elegimos, la mejor alternativa es hablar de "estilo", "apariencia" o "aspecto".
Delivery: En lugar de pedir la cena utilizando este término de moda, podemos utilizar el tradicional "reparto" o "envío a domicilio".
Sale: Las famosas promociones que vemos en las vidrieras de los comercios pueden nombrarse simplemente como "oferta", "descuento" o "liquidación".
Ticket: Ya sea para ingresar a un recital o a un partido de fútbol, podemos reemplazar esta palabra sin problemas por "entrada", "boleto" o "pasaje".
Link: En el inmenso mundo digital, en vez de mandar esto a nuestros contactos, podemos compartir un "enlace" o un "vínculo".
Mail: El "correo electrónico" es la traducción literal y exacta para abandonar esta expresión en la oficina y en los ambientes laborales.
Shopping: A la hora de ir a pasear, recorrer locales y hacer compras, el término correcto en nuestro idioma es "centro comercial".
Sorry: Para pedir disculpas luego de cometer un error, nada mejor que un sincero "perdón" o "lo siento", dejando de lado este conocido vocablo inglés.
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