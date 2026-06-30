La historia del remo vikingo: el festejo viral de Noruega que conquista el Mundial 2026

El fenómeno trascendió el fútbol y se transformó en una expresión nacional. En la previa del Mundial, los propios futbolistas participaron de una producción fotográfica vestidos de vikingos, abrazando la tradición de su país. Durante la Copa del Mundo, además, los hinchas replicaron el remo vikingo en distintos puntos de Estados Unidos, incluso en Times Square, en pleno Manhattan.

La repercusión fue tan grande que la celebración también llegó a Noruega. Escuelas, residencias para adultos mayores e incluso el Parlamento reprodujeron la coreografía para homenajear al seleccionado. Ahora, tras eliminar a Costa de Marfil y clasificarse a los octavos de final, el remo vikingo volvió a ser protagonista y reafirmó su lugar como uno de los grandes símbolos del Mundial 2026.