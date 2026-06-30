La historia del remo vikingo: el festejo viral de Noruega que conquista el Mundial 2026
Los noruegos repitieron la tradicional celebración tras eliminar a Costa de Marfil. El ritual nació con los hinchas, homenajea a los vikingos y ya llegó hasta el Parlamento.
Noruega volvió a celebrar al ritmo del "remo vikingo" tras vencer 2-1 a Costa de Marfil y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. La particular coreografía, que se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la Copa del Mundo, nació entre los hinchas y hoy es un símbolo de identidad para todo el país.
La historia del remo vikingo: el festejo viral de Noruega que conquista el Mundial 2026
Después de eliminar a Costa de Marfil, los futbolistas noruegos volvieron a reunirse frente a su tribuna para protagonizar una de las imágenes más llamativas del Mundial 2026. Al igual que había ocurrido tras la victoria frente a Senegal en la fase de grupos, el plantel realizó el ya famoso "remo vikingo", una celebración que se volvió viral dentro y fuera de las canchas.
La coreografía consiste en un grito de guerra acompañado por un movimiento sincronizado de brazos, simulando el impulso de los remos de los antiguos barcos vikingos. Mientras los hinchas entonan el "¡Ror!", que significa "remar" en noruego, los jugadores replican los movimientos desde el campo de juego. Una de las postales más recordadas se dio tras la clasificación a los 16avos de final, cuando Martin Ødegaard tomó un tambor y marcó el ritmo mientras el resto del plantel acompañaba el festejo frente a miles de fanáticos.
Aunque la celebración remite a la cultura de los vikingos, su origen en el fútbol es mucho más reciente. Según reconstruyó The New York Times, el cántico fue creado por el músico y productor Jonas Thomassen, quien lo compuso después del triunfo sobre Italia que selló la clasificación de Noruega al Mundial, poniendo fin a una ausencia de 28 años.
La canción fue adoptada rápidamente por Oljeberget, la barra oficial de la selección, que convirtió el "¡Ror!" en el sello distintivo de las tribunas: "Dado que el Mundial se juega en Estados Unidos, teníamos que hacer algo con la idea de que los vikingos regresaran para reclamar el continente que descubrieron mucho antes que Colón", explicó Thomassen, en referencia a las expediciones nórdicas que, según la evidencia histórica, llegaron a América alrededor del año 1.021.
El fenómeno trascendió el fútbol y se transformó en una expresión nacional. En la previa del Mundial, los propios futbolistas participaron de una producción fotográfica vestidos de vikingos, abrazando la tradición de su país. Durante la Copa del Mundo, además, los hinchas replicaron el remo vikingo en distintos puntos de Estados Unidos, incluso en Times Square, en pleno Manhattan.
La repercusión fue tan grande que la celebración también llegó a Noruega. Escuelas, residencias para adultos mayores e incluso el Parlamento reprodujeron la coreografía para homenajear al seleccionado. Ahora, tras eliminar a Costa de Marfil y clasificarse a los octavos de final, el remo vikingo volvió a ser protagonista y reafirmó su lugar como uno de los grandes símbolos del Mundial 2026.
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