Selección Argentina vs. Venezuela, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
El equipo de Lionel Scaloni se mide ante la Vinotinto en el Hard Rock Stadium en un amistoso de la Fecha FIFA, con la mira puesta en el Mundial 2026.
La Selección Argentina jugará este viernes ante Venezuela, en un amistoso internacional que servirá como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 21:00 y marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto campeón del mundo, en la que Lionel Scaloni busca ajustar piezas, probar variantes y consolidar nombres de cara a la próxima cita máxima del fútbol.
La Albiceleste llega a este compromiso tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en lo más alto de la tabla, con un balance que reafirma su dominio continental. En su último paso por la competencia oficial, el equipo goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental y luego cayó 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, pero ya tenía asegurada su clasificación al Mundial tras vencer 4-1 a Brasil como local. Con ese objetivo cumplido, el cuerpo técnico comenzó a enfocarse en la preparación y en la definición de la lista de 26 jugadores que representarán al país en Norteamérica.
En ese contexto, el amistoso ante la Vinotinto será una oportunidad para ver a futbolistas que habitualmente no son titulares, así como a algunos que buscan su primera experiencia con la celeste y blanca. Entre las novedades, Nicolás Paz podría tener minutos desde el arranque, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirían la delantera en lugar de Lionel Messi, quien no será titular.
La gran incógnita de la jornada gira precisamente en torno al capitán argentino. Según adelantó el periodista Gastón Edul, Messi no arrancará entre los once, aunque no se descarta que sume minutos en el segundo tiempo. El astro del Inter Miami fue cuidado durante los entrenamientos por una sobrecarga y cansancio acumulado, luego de disputar seis partidos en apenas tres semanas por la MLS.
Del otro lado, Venezuela llega golpeada tras quedarse afuera del Repechaje al Mundial luego de caer 6-3 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias. Esa derrota provocó la salida del técnico Fernando Batista, reemplazado interinamente por Oswaldo Vizcarrondo, quien intentará dar inicio a una nueva etapa con un plantel que combina juventud y experiencia.
El partido promete ser un banco de pruebas tanto para Scaloni como para Vizcarrondo, pero sobre todo una nueva posibilidad de ver en acción al campeón del mundo. La cita en Miami servirá no solo para afinar detalles futbolísticos, sino también para que los hinchas argentinos en Estados Unidos vuelvan a disfrutar del equipo que levantó la tercera estrella en Qatar.
Selección Argentina vs. Venezuela: probables formaciones
- Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
- Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.
Argentina vs. Venezuela: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Hard Rock Stadium.
- TV: TyC Sports.
