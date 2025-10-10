Selección Argentina vs. Venezuela, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Venezuela llega golpeada tras quedarse afuera del Repechaje al Mundial luego de caer 6-3 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias. Esa derrota provocó la salida del técnico Fernando Batista, reemplazado interinamente por Oswaldo Vizcarrondo, quien intentará dar inicio a una nueva etapa con un plantel que combina juventud y experiencia.

El partido promete ser un banco de pruebas tanto para Scaloni como para Vizcarrondo, pero sobre todo una nueva posibilidad de ver en acción al campeón del mundo. La cita en Miami servirá no solo para afinar detalles futbolísticos, sino también para que los hinchas argentinos en Estados Unidos vuelvan a disfrutar del equipo que levantó la tercera estrella en Qatar.

Selección Argentina vs. Venezuela: probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Argentina vs. Venezuela: otros datos

Hora: 21:00.

21:00. Estadio: Hard Rock Stadium.

Hard Rock Stadium. TV: TyC Sports.