Arranca desde banco: el motivo por el que Lionel Messi no será titular ante Venezuela

Por su parte, la Vinotinto atraviesa un momento de reconstrucción. Tras una dura derrota 6-3 ante Colombia que la dejó fuera del Repechaje, Oswaldo Vizcarrondo asumió de manera interina tras la salida de Fernando Batista, buscando renovar el ánimo del plantel y recuperar la confianza.

Luego del amistoso ante Venezuela, Argentina completará su gira por Estados Unidos enfrentando a Puerto Rico el lunes 13 de octubre en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami. Será otra oportunidad para continuar ajustando el funcionamiento y para que los hinchas argentinos en Norteamérica celebren junto al equipo que sigue escribiendo historia.