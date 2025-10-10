Arranca desde banco: el motivo por el que Lionel Messi no será titular ante Venezuela
El capitán no será titular ante la Vinotinto, mientras el cuerpo técnico ensaya nuevas variantes ofensivas en el primer amistoso de la gira por Estados Unidos.
A menos de un año del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina comienza una nueva etapa con la vista puesta en revalidar su corona. En el primero de los amistosos de la Fecha FIFA de octubre, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá este viernes ante Venezuela en Miami, buscando seguir afianzando su identidad y evaluar nombres que pelean por un lugar en la lista definitiva.
El gran tema de las últimas horas fue la situación de Lionel Messi. Aunque forma parte de la convocatoria, el capitán no estará desde el arranque. Según confirmó Gastón Edul, el cuerpo técnico decidió darle descanso debido a la intensa seguidilla de partidos con el Inter Miami. No obstante, no se descarta que el rosarino sume minutos en el complemento si el desarrollo del partido lo permite.
En su ausencia, Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán la delantera, en un ensayo que buscará evaluar cómo se complementan ambos goleadores. Además, Nicolás Paz, el joven mediocampista del Real Madrid, podría ocupar un rol central en el once inicial, mostrando el interés de Scaloni en incorporar sangre nueva al mediocampo.
La Albiceleste viene de una etapa brillante en las Eliminatorias, donde se consolidó en la cima con 38 puntos y una actuación que reafirmó su dominio continental. Con la clasificación asegurada con varias fechas de anticipación, el cuerpo técnico ahora aprovecha los amistosos para pulir detalles tácticos y dar rodaje a jugadores que aún no tuvieron grandes oportunidades.
Por su parte, la Vinotinto atraviesa un momento de reconstrucción. Tras una dura derrota 6-3 ante Colombia que la dejó fuera del Repechaje, Oswaldo Vizcarrondo asumió de manera interina tras la salida de Fernando Batista, buscando renovar el ánimo del plantel y recuperar la confianza.
Luego del amistoso ante Venezuela, Argentina completará su gira por Estados Unidos enfrentando a Puerto Rico el lunes 13 de octubre en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami. Será otra oportunidad para continuar ajustando el funcionamiento y para que los hinchas argentinos en Norteamérica celebren junto al equipo que sigue escribiendo historia.
