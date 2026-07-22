La IFFHS sentenció que Lionel Messi fue el mejor futbolista del Mundial 2026

La publicación también remarcó que el nivel exhibido por Messi superó incluso las expectativas que existían antes del inicio del torneo. Su edad y el hecho de desempeñarse en la MLS hacían pensar que tendría un papel menos influyente que en ediciones anteriores, aunque terminó siendo el principal referente futbolístico de la Albiceleste y uno de los jugadores más desequilibrantes de toda la Copa del Mundo.

En contrapartida, la FIFA sostuvo su decisión de premiar a Rodri como el mejor futbolista del campeonato. El volante del Manchester City fue una pieza clave en el funcionamiento del seleccionado español, aportando equilibrio, recuperación y distribución durante el camino hacia el título mundial obtenido en la final frente a Argentina.

Las diferencias entre ambas evaluaciones también quedaron reflejadas en la conformación del equipo ideal elaborado por la IFFHS. Messi fue incluido dentro del tridente ofensivo junto a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. En el mediocampo, la entidad eligió a Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé, dejando afuera justamente a Rodri, el futbolista distinguido oficialmente por la FIFA como el mejor del Mundial.