La IFFHS sentenció que Lionel Messi fue el mejor futbolista del Mundial 2026
Aunque la FIFA distinguió al español Rodri con el premio al mejor jugador del torneo, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol elaboró su propia evaluación.
La elección del mejor futbolista del Mundial 2026 continúa generando debate incluso después de la final que consagró a España. Mientras la FIFA decidió entregar el Balón de Oro del torneo al mediocampista Rodri, una de las entidades más reconocidas en materia de estadísticas e historia del fútbol llegó a una conclusión completamente diferente.
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su evaluación y determinó que Lionel Messi fue el jugador con mejor desempeño a lo largo de toda la competencia. La organización, dedicada desde hace décadas al análisis estadístico del fútbol internacional y fundada por el alemán Alfredo W. Pöge, difundió su clasificación final con un criterio propio que contradice la decisión adoptada por el máximo organismo del fútbol mundial.
Según la IFFHS, el capitán argentino fue el futbolista más determinante del certamen, al que definió como el mejor con “un veredicto inequívoco”. El delantero del Inter Miami volvió a destacarse en una Copa del Mundo pese a llegar al torneo con 39 años y compitiendo desde hacía varias temporadas fuera de las principales ligas europeas. Sin embargo, esa situación no le impidió protagonizar una actuación sobresaliente que lo mantuvo entre las principales figuras del campeonato desde el comienzo hasta la final.
Las estadísticas de Lionel Messi en el Mundial 2026
Las estadísticas reflejan la magnitud de su rendimiento. La "Pulga" disputó los ocho encuentros de la Selección argentina y marcó ocho goles, además de aportar cuatro asistencias. Su promedio de calificación fue de 8,33 puntos, registros que lo colocaron por encima de otras grandes figuras del fútbol internacional como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland, todos ellos considerados referentes de la nueva generación.
El recorrido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni también sirve para dimensionar el impacto del rosarino. Argentina alcanzó nuevamente la definición del Mundial y estuvo a un paso de conseguir el bicampeonato, aunque finalmente cayó por 1-0 frente a España. Para la IFFHS, la influencia del capitán fue decisiva para que el seleccionado nacional pudiera sostenerse como protagonista durante toda la competencia.
La publicación también remarcó que el nivel exhibido por Messi superó incluso las expectativas que existían antes del inicio del torneo. Su edad y el hecho de desempeñarse en la MLS hacían pensar que tendría un papel menos influyente que en ediciones anteriores, aunque terminó siendo el principal referente futbolístico de la Albiceleste y uno de los jugadores más desequilibrantes de toda la Copa del Mundo.
En contrapartida, la FIFA sostuvo su decisión de premiar a Rodri como el mejor futbolista del campeonato. El volante del Manchester City fue una pieza clave en el funcionamiento del seleccionado español, aportando equilibrio, recuperación y distribución durante el camino hacia el título mundial obtenido en la final frente a Argentina.
Las diferencias entre ambas evaluaciones también quedaron reflejadas en la conformación del equipo ideal elaborado por la IFFHS. Messi fue incluido dentro del tridente ofensivo junto a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. En el mediocampo, la entidad eligió a Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé, dejando afuera justamente a Rodri, el futbolista distinguido oficialmente por la FIFA como el mejor del Mundial.
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