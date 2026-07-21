Escándalo en Uruguay: atacaron a balazos a los micros de Tigre y hay un hincha internado

Disparos, vidrios rotos y un hincha de Tigre herido en Uruguay

El ataque más feroz se concentró en los vehículos que encabezaban la caravana. Según precisó el periodista, el Micro 3 recibió disparos de arma de fuego que perforaron los cristales, mientras que en el Micro 7 se registraron impactos que terminaron provocando heridas a uno de los pasajeros.

"Gente que iba en el Micro 3, el que iba adelante de todo y que fue baleado, me manda estas fotos. De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7, el otro baleado, que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y están en viaje", relató García sobre los momentos de mayor tensión.