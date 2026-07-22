Llegó a jugar en la Premier League, se retiró y hoy se dedica a la agricultura

Esa intensidad también le trajo polémicas: acumuló varias expulsiones a lo largo de su trayectoria y protagonizó una de las tarjetas rojas más rápidas registradas en la historia de Inglaterra.

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, Jones encontró un nuevo rumbo en la actuación y participó en distintas producciones cinematográficas. Con el paso del tiempo decidió dejar esa etapa atrás y apostar por una vida más tranquila, instalada en el campo y lejos de la exposición constante.

Ese cambio de vida quedó plasmado en "Vinnie in the Country", la serie disponible en Discovery+, donde comparte su rutina diaria, las tareas rurales y el proceso de adaptación a un entorno diferente al que conoció durante sus años como futbolista y actor.