Llegó a jugar en la Premier League, se retiró y hoy se dedica a la agricultura
Su estilo de juego agresivo lo convirtió en tapas de todos los diarios. Tras su retiro, apostó por la actuación y la agricultura, dos de sus grandes pasiones. Los detalles en la nota.
Vinnie Jones dejó una marca imborrable en el fútbol inglés gracias a su estilo de juego agresivo que lo llevó a las tapas de los principales diarios de Inglaterra durante la década del 90. Campeón de la FA Cup con Wimbledon y con pasos por Leeds United, Sheffield United y Chelsea, fue uno de los grandes símbolos de una época.
Tras su retiro de las canchas, construyó una carrera en el cine y participó en numerosas producciones. Con el paso de los años decidió alejarse de la exposición pública y hoy lleva una vida mucho más tranquila, apostando por la agricultura.
Vinnie Jones y su paso por el fútbol
La carrera de Jones despegó en Wimbledon, donde se ganó un lugar como titular por su entrega en el mediocampo. Fue una de las figuras del histórico equipo que conquistó la FA Cup en 1988, un logro inolvidable para el club.
Ese rendimiento le permitió pasar por Leeds United, Sheffield United y Chelsea antes de regresar a Wimbledon, donde puso fin a su carrera profesional.
Su sello siempre fue un juego físico y sin concesiones, una característica que lo convirtió en uno de los futbolistas más temidos del fútbol inglés.
Esa intensidad también le trajo polémicas: acumuló varias expulsiones a lo largo de su trayectoria y protagonizó una de las tarjetas rojas más rápidas registradas en la historia de Inglaterra.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, Jones encontró un nuevo rumbo en la actuación y participó en distintas producciones cinematográficas. Con el paso del tiempo decidió dejar esa etapa atrás y apostar por una vida más tranquila, instalada en el campo y lejos de la exposición constante.
Ese cambio de vida quedó plasmado en "Vinnie in the Country", la serie disponible en Discovery+, donde comparte su rutina diaria, las tareas rurales y el proceso de adaptación a un entorno diferente al que conoció durante sus años como futbolista y actor.
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