La IGJ amenaza con intervenir la AFA si hacen la asamblea para reelegir al Chiqui Tapia

“No podemos impedir que se reúnan en su sede, pero eso no será una asamblea legítima, sino una simple reunión de amigos. Podrán convocar, votar los puntos del orden del día, pero eso no será aprobado ni inscripto en la IGJ, lo que significa que no tendrá validez, ya que estarían infringiendo la ley, el estatuto y el reglamento”, explicó.

El funcionario detalló las posibles implicaciones legales que enfrentarían los miembros de la AFA: “La ley establece normas aplicables en este caso. Primero, el artículo 239 del Código Penal trata sobre la desobediencia a la autoridad, lo cual podría afectar a todos los miembros del Consejo Directivo y a los asambleístas que participen en decisiones que no están permitidas”, afirmó Vitolo.

Asimismo, mencionó que los directivos podrían incurrir en el artículo 301 del Código Penal, que se refiere a la aceptación o consentimiento de actos que violan la ley o el estatuto. “La ley prevé que, ante un incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede ordenar la intervención de la entidad. No estoy afirmando que esto sucederá, pero es una facultad que le corresponde al ministro”, advirtió.

Sobre la asamblea programada para el 17 de octubre, Vitolo la calificó de “no válida”, reiterando que no podrían impedir que se reúnan. “No será una asamblea, sino una reunión de amigos”, insistió.

afa edificio.jpg Foto NA: Mariano Sánchez.

La AFA se plantó: hará la asamblea y recibió un aval de Conmebol

Por su parte, la AFA ha desafiado a la IGJ, manifestando su intención de llevar adelante la asamblea a pesar de la suspensión. Fuentes de la AFA confirmaron a C5N que, a pesar del fallo de la IGJ, la Asamblea General Ordinaria, que se celebra anualmente, se llevará a cabo el jueves a las 16 en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

En esta asamblea se discutirá la reelección de Claudio Tapia y un nuevo formato para la Primera División, que incluye la eliminación de descensos en la Liga Profesional.

La propuesta de la AFA contempla dividir los torneos en dos zonas de 15 equipos con 14 fechas, además de la jornada de clásicos, lo que eliminaría el actual formato de 27 jornadas con 28 clubes.

También se prevé que los octavos de final se jueguen en el estadio del mejor clasificado, y que las fases finales se disputen en canchas neutrales. Si esta propuesta prospera, se jugarían dos Copas de la Liga Profesional en 2025.

andres fassi y javier milei.jpg

El origen de la denuncia: Andrés Fassi, adversario de Tapia

Cabe destacar que la IGJ, bajo el Ministerio de Justicia, accedió a la solicitud de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, para suspender las elecciones anticipadas que estaban previstas para este mes, un año antes de lo estipulado. Argumentó que la situación dificultaba la presentación de candidatos por parte de otros clubes para liderar la AFA.

Este conflicto se produce en un contexto donde Fassi fue suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA durante dos años tras incidentes ocurridos en Mendoza relacionados con el árbitro Andrés Merlos.

En este escenario, la AFA también busca modificar la normativa que limita las reelecciones de sus presidentes, ya que la Ley del Deporte establece un máximo de dos reelecciones inmediatas y consecutivas, mientras que la AFA busca ampliar ese límite.