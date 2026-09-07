Cuándo se anuncian los amistosos de la Selección Argentina: fechas y rivales

Tras el anuncio del capitán sobre su alejamiento definitivo de la Selección, crecen las especulaciones en torno a si esta ventana internacional marcará su despedida formal jugando en la Argentina.

Aunque desde el cuerpo técnico y el entorno del jugador evitan dar indicios concluyentes, la expectativa por saber si el rosarino sumará sus últimos minutos con la camiseta albiceleste en el país mantiene en vilo a todo el mundo del fútbol, un misterio que podría empezar a despejarse en las próximas horas una vez oficializados los amistosos.