Cuándo se anuncian los amistosos de la Selección Argentina: fechas y rivales
Mientras se aguarda el anuncio oficial, los detalles quedaron supeditados a la validación de FIFA para asegurar que los encuentros revistan carácter de clase A.
Los pasillos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transitan horas de definiciones clave, de cara al anuncio de los amistosos que la Selección Argentina disputará en la inmediata fecha FIFA de septiembre, primera tras el Mundial 2026 y también primera desde el anuncio de Lionel Messi.
Si bien el anuncio formal con los pormenores de la próxima ventana internacional estaba previsto para las últimas horas, la confirmación oficial se postergó para este miércoles debido a gestiones administrativas pendientes ante la FIFA, organismo que debe ratificar que los compromisos proyectados conserven la categoría oficial de clase A.
El calendario previsto por el ente rector abarca el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, un tramo en el que la "Scaloneta" volverá a presentarse ante su público.
Con la localía como premisa firme, los dos seleccionados africanos que se perfilan para medirse ante la Albiceleste son Burkina Faso y Benin, con la intención de que ambos encuentros se disputen en territorio nacional.
¿Será convocado Lionel Messi para los amistosos de la Selección Argentina?
Más allá del plano deportivo y de la puesta a punto del combinado nacional, todos los cañones apuntan a la gran pregunta que desvela a los hinchas: la presencia de Lionel Messi, luego de su reciente retiro de la "Albiceleste".
Tras el anuncio del capitán sobre su alejamiento definitivo de la Selección, crecen las especulaciones en torno a si esta ventana internacional marcará su despedida formal jugando en la Argentina.
Aunque desde el cuerpo técnico y el entorno del jugador evitan dar indicios concluyentes, la expectativa por saber si el rosarino sumará sus últimos minutos con la camiseta albiceleste en el país mantiene en vilo a todo el mundo del fútbol, un misterio que podría empezar a despejarse en las próximas horas una vez oficializados los amistosos.
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