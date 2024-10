La ilusión es total: el jefe de Red Bull confirmó el interés por Franco Colapinto

El mercado de pilotos es un terreno complejo, donde la justicia no siempre tiene cabida, y la posibilidad de que el argentino no logre asegurar un asiento permanente en 2025 parece injusta, considerando su habilidad y resultados recientes. Con Sauber/Audi como el único equipo que aún no confirmó a sus pilotos para la próxima temporada, la ventana de oportunidades para el joven piloto se reduce.

En este contexto, Red Bull surge como una posible alternativa, especialmente con el mal rendimiento de Sergio "Checo" Pérez, que llevó al equipo de Horner a evaluar opciones externas, a pesar de que tradicionalmente ha promovido talentos a través de su academia. Las dudas sobre los actuales pilotos Liam Lawson y Yuki Tsunoda han llevado al equipo a considerar a Colapinto

checo perez franco colapinto.jpg

Red Bull reveló que hay negociaciones por Franco Colapinto

Horner fue contundente al hablar de las negociaciones en torno al argentino. "Colapinto es un piloto muy interesante", declaró, quien además se mostró sorprendido por el rendimiento del argentino más allá de lo que se observó en la Fórmula 2. "Sería un mal jefe de equipo si no indagara sobre su disponibilidad”, agregó.

Todo esto quedó más que confirmado cuando se vio a Christian Horner y James Volwes entrar juntos al paddock en el Gran Premio de México. Aseguran que el sábado a la noche fue el ofrecimiento, pero aunque la intención sea no desprenderse del argentino, la suma podría mover los cimientos de la escudería británica.

El periodista neerlandés Jack Plooij sacudió a todos con la noticia de que RB estaría estaría dispuesto a pagar 20 millones de dólares para llevar a Colapinto a sus filas como compañero de equipo de Max Verstappen en la temporada 2025. Aunque ello no fue confirmado por el número uno del equipo, el interés es cada vez más fuerte.

franco colapinto williams 2.jpg

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horas del Gran Premio de Brasil

Viernes 1 de noviembre

Práctica libre 1: 11:30

Clasificación sprint: 15:30

Sábado 2 de noviembre

Carrera sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 3 de noviembre

Gran Premio de Brasil: 14:00