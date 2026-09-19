Sorpresa: los campeones del mundo que no fueron convocados para la despedida de Lionel Messi

Franco Armani (retiado de la Selección)

(retiado de la Selección) Ángel Di María (retirado de la Selección)

(retirado de la Selección) Ángel Correa (de gran presente futbolístico)

Alejandro "Papu" Gómez

Germán Pezzella

Gonzalo Montiel

Marcos Acuña

Guido Rodríguez

Paulo Dybala

Leandro Paredes (ausente por suspensión)

Nahuel Molina (ausente por suspensión)

A las bajas de los históricos se le suma además el plano internacional reciente: del plantel que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026, el defensor Marcos Senesi tampoco integró la nómina de convocados para los encuentros que se disputarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y en el Monumental.

La lista completa de convocados por Lionel Scaloni para la fecha FIFA

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Otamendi (River)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Tobías Andrada (River)

Thiago Almada (River)

Leonel Flores (Boca)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

*Messi, De Paul, Otamendi y Lo Celso únicamente estarán disponibles para el último partido frente a Benín.