Sorpresa: los campeones del mundo que no fueron convocados para la despedida de Lionel Messi
Mientras la lista para los amistosos de la Selección Argentina genera gran expectativa, Lionel Scaloni diagramó una nómina con sorpresas y ausencias resonantes.
La confirmación de la lista de convocados por Lionel Scaloni para la histórica serie de partidos amistosos, que incluirá uno de despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, dejó tanta tela para cortar como sorpresas en la diagramación del plantel.
Si bien el foco estuvo puesto en el regreso y homenaje al capitán, las ausencias de varios nombres pesados que alzaron la Copa del Mundo en Qatar no tardaron en encender el debate en el mundo del fútbol.
La principal apostilla de la convocatoria pasó por la presencia de Nicolás Otamendi, quien ya había anunciado formalmente su retiro del combinado nacional pero formará parte del equipo contra Benín.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo con otros referentes que se encontraban en una situación similar, ya que Franco Armani y Ángel Di María no fueron considerados por el cuerpo técnico para esta última función.
Los campeones y figuras ausentes en la lista de la Selección Argentina
La nómina oficial dejó afuera a varios bastiones de la era Scaloni por distintos motivos tácticos, físicos o contractuales. Entre los campeones del mundo que no figuran en el listado se encuentran:
- Franco Armani (retiado de la Selección)
- Ángel Di María (retirado de la Selección)
-
Ángel Correa (de gran presente futbolístico)
Alejandro "Papu" Gómez
-
Germán Pezzella
-
Gonzalo Montiel
-
Marcos Acuña
-
Guido Rodríguez
- Paulo Dybala
Leandro Paredes (ausente por suspensión)
Nahuel Molina (ausente por suspensión)
A las bajas de los históricos se le suma además el plano internacional reciente: del plantel que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026, el defensor Marcos Senesi tampoco integró la nómina de convocados para los encuentros que se disputarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y en el Monumental.
La lista completa de convocados por Lionel Scaloni para la fecha FIFA
Arqueros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Santiago Beltrán (River)
Defensores
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Cristian Romero (Atlético de Madrid)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Juan Foyth (Villarreal)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Román Vega (Zenit)
- Valentín Gómez (Real Betis)
- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
- Nicolás Otamendi (River)
Mediocampistas
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Giovani Lo Celso (Real Betis)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Nico Paz (Como)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Matías Soulé (Roma)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Nicolás González (Juventus)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)
- Santiago Simón (Deportivo Toluca)
- Tobías Andrada (River)
- Thiago Almada (River)
- Leonel Flores (Boca)
Delanteros
- José Manuel López (Palmeiras)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Lionel Messi (Inter Miami)
*Messi, De Paul, Otamendi y Lo Celso únicamente estarán disponibles para el último partido frente a Benín.
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