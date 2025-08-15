La increíble anécdota que contó un exfutbolista que enfrentó a Lionel Messi: "Era Thanos"
El exdefensor del Manchester City recordó el día que intentó frenar al astro argentino y terminó comparándolo con el villano de Los Vengadores.
Joleon Lescott, histórico defensor inglés y exjugador del Manchester City, reveló una experiencia inolvidable que vivió en la Champions League enfrentando a Lionel Messi cuando el argentino tenía 27 años y estaba en uno de los picos más altos de su carrera.
Según su relato, aquel duelo dejó en claro que el rosarino no solo brillaba por su talento, sino que también poseía una fortaleza física que sorprendía a los rivales. “Era como David Silva, pero con esteroides. Debe ver el juego tan lento y tan claro… Ve cada detalle, cada movimiento de cada jugador en el campo”, describió Lescott, resaltando la asombrosa capacidad de lectura y anticipación de Messi.
El exdefensor recordó que en ese momento él estaba con la confianza por las nubes y que, defendiendo en el uno contra uno, creía saber lo que debía hacer para contenerlo. Sin embargo, pronto descubrió que el plan no sería tan sencillo.
“Estaba pensando: él es mejor que yo en todo, pero no es más fuerte que yo. Entonces dije: ‘Ok, lo voy a golpear’. Y lo golpeé en la espalda”, relató. Lo que pasó después lo dejó atónito: “Hizo ‘buf’ y literalmente me sostuvo sobre su espalda. Pensé: ‘Por Dios, ¿también eres fuerte? Tienes todo’”, sostuvo.
El impacto del momento fue tan grande que zaguero central no dudó en buscar una comparación cinematográfica: “Era Thanos de Los Vengadores”, afirmó, en referencia al villano casi invencible del universo Marvel.
Su testimonio se suma a la larga lista de elogios que Messi ha recibido por parte de rivales y compañeros a lo largo de su carrera, dejando claro que su dominio en el fútbol no se limita solo a la técnica y la inteligencia de juego, sino que también abarca una fortaleza física capaz de imponerse incluso en los duelos más duros.
