La broma de un goleador a Lionel Messi por la cima de goleadores argentinos en 2025
El delantero del Cusco FC lanzó un mensaje divertido a la Pulga, quien lidera la tabla de máximos anotadores argentinos, y busca acercarse a su récord en el año.
Mientras Lionel Messi sigue siendo el referente indiscutido del fútbol mundial y líder de los goleadores argentinos en la temporada 2025, un compatriota ha decidido ponerle un poco de picante a la competencia. Facundo Callejo, atacante de 33 años que milita en el Cusco FC de Perú, desafió con humor al astro del Inter Miami a través de un mensaje en sus redes sociales.
Callejo, quien anotó 18 goles en los últimos seis meses, está a solo seis tantos de alcanzar a Messi, que lidera el ranking con 24. En su cuenta de X, el delantero lanzó un mensaje con tono de broma: “Son 18 los míos. Ojo, Lío. No te relajes”, generando repercusión entre sus seguidores y usuarios del fútbol.
Quién es Facundo Callejo, el goleador que desafió a Messi
El oriundo de Tandil, nacido el 2 de julio de 1992, desarrolló gran parte de su carrera en Argentina, debutando en Primera División en 2013 con Colón de Santa Fe, club donde compartió cancha con figuras como Lucas Alario y Emmanuel Gigliotti.
Posteriormente, su carrera tuvo varios capítulos en diferentes clubes de Sudamérica, con destacadas actuaciones en Gimnasia de Jujuy, Liga de Loja (Ecuador), Macará y Nacional Potosí, entre otros.
En 2025, Facundo es una de las figuras de la Liga 1 peruana, aportando goles decisivos a su equipo y mostrando una gran regularidad que lo posiciona como una amenaza para Messi en la tabla de máximos goleadores argentinos del año.
Aunque se trata de un mensaje en tono jocoso, la competencia entre ambos futbolistas evidencia la pasión que despierta el fútbol argentino en cualquier rincón del continente y más allá, con jugadores que continúan dejando su huella en distintas ligas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario