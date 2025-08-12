La broma de un goleador a Lionel Messi por la cima de goleadores argentinos en 2025

Mientras Lionel Messi sigue siendo el referente indiscutido del fútbol mundial y líder de los goleadores argentinos en la temporada 2025, un compatriota ha decidido ponerle un poco de picante a la competencia. Facundo Callejo, atacante de 33 años que milita en el Cusco FC de Perú, desafió con humor al astro del Inter Miami a través de un mensaje en sus redes sociales.